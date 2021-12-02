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Формула 1 Новости

Экклстоун удивился, что Хэм не ушел из Ф1 из уважения к Шумахеру

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По мнению Берни Экклстоуна, Михаэль Шумахер все равно останется величайшим гонщиком в истории, и попытки Хэмилтона превзойти его результат бессмысленны

Экклстоун удивился, что Хэм не ушел из Ф1 из уважения к Шумахеру

Льюис Хэмилтон уже побил почти все статистические рекорды Михаэля Шумахера, выиграв больше поулов и больше гонок. По числу чемпионских титулов между гонщиками сейчас паритет: оба побеждали семь раз. В двух оставшихся Гран При этого сезона должно решиться, сможет ли Хэмилтон стать восьмикратным чемпионом мира и побить последний рекорд Шумахера или нет.

При этом экс-глава Формулы 1 Берни Экклстоун в интервью немецкому телеканалу RTL заявил, что по его мнению Шумахер все равно останется величайшим гонщиком в истории, даже если статистически Хэмилтон во всем его превзойдет.

«Нет, он точно не станет более великим, чем Шумахер, – сказал Экклстоун. – Я вообще удивлен, почему Льюис перед стартом сезона не заявил что-то вроде «Я ухожу. Я не хочу победить в большем числе гонок и выиграть больше титулов, чем Шумахер. Пусть лучше рекорды останутся за Михаэлем»».

Экклстоун также порадовался, что спустя много лет в Формуле 1 наконец наблюдается реальная борьба за титул.

«Мы не видели такого сражения уже семь или восемь лет. Это то, что люди хотят от Формулы 1, от любого спорта вообще», – сказал Экклстоун.

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