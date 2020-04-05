Экклстоун: Сколько гонок ни будет – выиграет Хэмилтон

Берни Экклстоун в беседе с радио ВВС поделился своим мнением о том, как стоит поступить руководству Формулы 1 в условиях глобальной пандемии коронавируса. Ранее управлявший чемпионатом британец считает, что в регулярном перекраивании календаря и переносе отдельных гонок нет особого смысла.

«Я уже говорил людям из Liberty Media, что этот сезон надо просто отменить и начать подготовку к следующему году, – в частности заявил Экклстоун. – Не вижу возможности провести то количество гонок, которое потребуется, чтобы чемпионат состоялся. И если даже Гран При удастся организовать – не факт, что все команды смогут принять участие».

При этом предприниматель не согласился с недавно высказанной Нико Росбергом мыслью, что сокращение календаря снизит шансы Льюиса Хэмилтона защитить чемпионский титул.

«Не думаю, что для Льюиса что-то сильно изменится. Он выиграет вне зависимости от количества гонок. Станет семикратным чемпионом. Хуже всего будет, если он одержит победы во всех гонках до единой – тогда чемпионат сложно будет назвать увлекательным».