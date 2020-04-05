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Формула 1 / Новость

Экклстоун: Сколько гонок ни будет – выиграет Хэмилтон

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Экклстоун: Сколько гонок ни будет – выиграет Хэмилтон
Автор:
, Главный редактор
5 апр. 2020 г., 13:22

Бывший руководитель Формулы 1 считает, что по-хорошему нынешний чемпионат мира следует отменить. Но если турнир все-таки состоится, стоит ждать очередного титула от действующего чемпиона

Берни Экклстоун в беседе с радио ВВС поделился своим мнением о том, как стоит поступить руководству Формулы 1 в условиях глобальной пандемии коронавируса. Ранее управлявший чемпионатом британец считает, что в регулярном перекраивании календаря и переносе отдельных гонок нет особого смысла.

«Я уже говорил людям из Liberty Media, что этот сезон надо просто отменить и начать подготовку к следующему году, – в частности заявил Экклстоун. – Не вижу возможности провести то количество гонок, которое потребуется, чтобы чемпионат состоялся. И если даже Гран При удастся организовать – не факт, что все команды смогут принять участие».

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При этом предприниматель не согласился с недавно высказанной Нико Росбергом мыслью, что сокращение календаря снизит шансы Льюиса Хэмилтона защитить чемпионский титул.

«Не думаю, что для Льюиса что-то сильно изменится. Он выиграет вне зависимости от количества гонок. Станет семикратным чемпионом. Хуже всего будет, если он одержит победы во всех гонках до единой – тогда чемпионат сложно будет назвать увлекательным».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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