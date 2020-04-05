Экклстоун: Сколько гонок ни будет – выиграет Хэмилтон
Бывший руководитель Формулы 1 считает, что по-хорошему нынешний чемпионат мира следует отменить. Но если турнир все-таки состоится, стоит ждать очередного титула от действующего чемпиона
Берни Экклстоун в беседе с радио ВВС поделился своим мнением о том, как стоит поступить руководству Формулы 1 в условиях глобальной пандемии коронавируса. Ранее управлявший чемпионатом британец считает, что в регулярном перекраивании календаря и переносе отдельных гонок нет особого смысла.
«Я уже говорил людям из Liberty Media, что этот сезон надо просто отменить и начать подготовку к следующему году, – в частности заявил Экклстоун. – Не вижу возможности провести то количество гонок, которое потребуется, чтобы чемпионат состоялся. И если даже Гран При удастся организовать – не факт, что все команды смогут принять участие».
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При этом предприниматель не согласился с недавно высказанной Нико Росбергом мыслью, что сокращение календаря снизит шансы Льюиса Хэмилтона защитить чемпионский титул.
«Не думаю, что для Льюиса что-то сильно изменится. Он выиграет вне зависимости от количества гонок. Станет семикратным чемпионом. Хуже всего будет, если он одержит победы во всех гонках до единой – тогда чемпионат сложно будет назвать увлекательным».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Экклстоун: Сколько гонок ни будет – выиграет Хэмилтон
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