Экклстоун сделал прогноз на исход сезона Формулы 1

Начало 2021 года прошло в Ф1 под знаком острого соперничества гонщиков двух команд: на каждом Гран При Макс Ферстаппен из Red Bull навязывал борьбу Льюису Хэмилтону из Mercedes – только они пока финишировали на первой и второй позициях.

И хотя по скорости оппоненты всякий раз были очень близки, пока голландцу удалось выиграть всего раз, в Имоле. Остальные три Гран При остались за действующим чемпионом, и сейчас Льюис довел свое преимущество в общем зачете до 14 очков.

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Эксперты отмечают, что в Mercedes очень здорово используют свои шансы, когда как Red Bull и ее пилот в условиях прессинга допускают ошибки, а еще Валттери Боттас работает на свою команду и ее лидера гораздо эффективнее Серхио Переса.

И пока болельщики ждут продолжения дуэли, экс-босс Формулы 1 Берни Экклстоун заявил, что даже при отсутствии явного преимущество у одного из гонщиков борьбы в нынешнем сезоне не получится, и Хэмилтон не испытает проблем на пути к чемпионству.

«Сейчас у спорта есть два равных по уровню пилота, как это было во времена Сенны и проста, – сказал 90-летний британец в интервью Blick. – Но, к сожалению, я должен разочаровать всех тех, кто поддерживает бойца из Голландии: Хэмилтон сейчас выступает лучше, чем когда-либо прежде.

В том числе и благодаря Ферстаппену Льюис сейчас едет безупречно, хладнокровно и умно. Он избегает проблем и всегда оставляет своим оппонентам достаточно места и уважения».

Берни добавил: «Все это делает его еще сильнее. Если говорить исключительно об управлении машиной, то они с Максом вровень. Но Льюис всегда может положиться на команду, которая лучше [Red Bull], и на более надежную технику.

Если не произойдет чего-то совсем уж странного, Льюис легко станет чемпионом мира в восьмой раз».