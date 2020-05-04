Экклстоун рассказал о восхищении Гитлером и Путиным
Бывший босс Формулы 1 перечислил публичных людей, достижения которых высоко ценит. В список попали Илон Маск, Дональд Трамп, Адольф Гитлер и Владимир Путин
Экс-руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун дал высокую оценку нескольким публичным фигурам политики и шоу-бизнеса. Похвалу от британского бизнесмена получили, в частности, Адольф Гитлер и Владимир Путин. Слова Экклстоуна приводит Autocar. Вот наиболее яркие цитаты:
О восхищении Гитлером
«Все правильно. Вернее, я не говорил, что прямо в восторге от Гитлера. Но если посмотреть, в каком виде ему досталась страна в 1930-х, станет очевидно, что он справился со своей работой. В Германии появились больницы, поезда и все остальное. Но вот то, чем он продолжил, было совершенно безумным и неправильным».
О Путине
«Я знаю его. У него репутация сложного человека, которую он не заслуживает. Он предельно прямой и простой в общении в человек».
О Трампе
«Он делает отличную работу. Да что там, просто превосходную. У него есть [собственные] идеи и он их осуществляет».
О Борисе Джонсоне
«Тоже предельно прямой человек. Как и любой человек на таком посту он порой совершает ошибки – но люди помнят эти ошибки, только если их записывать».
Об Илоне Маске
«Он невероятен. Он проделал впечатляющую работу, у него действительно есть яйца. Были времена, когда люди говорили, что Tesla разорится на следующее утро. Но Маск спас компанию. У него есть всё для успеха. Я не тот человек, кто верит в демократию – я верю в диктатуру. Илон – диктатор, и именно поэтому его подход работает».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Берни Экклстоун
|Автор
|Антон Погорельский
Экклстоун рассказал о восхищении Гитлером и Путиным
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты