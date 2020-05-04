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Формула 1 / Новости

Экклстоун рассказал о восхищении Гитлером и Путиным

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Экклстоун рассказал о восхищении Гитлером и Путиным
Автор:
, шеф-редактор
4 мая 2020 г., 14:50

Бывший босс Формулы 1 перечислил публичных людей, достижения которых высоко ценит. В список попали Илон Маск, Дональд Трамп, Адольф Гитлер и Владимир Путин

Экс-руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун дал высокую оценку нескольким публичным фигурам политики и шоу-бизнеса. Похвалу от британского бизнесмена получили, в частности, Адольф Гитлер и Владимир Путин. Слова Экклстоуна приводит Autocar. Вот наиболее яркие цитаты:

О восхищении Гитлером

«Все правильно. Вернее, я не говорил, что прямо в восторге от Гитлера. Но если посмотреть, в каком виде ему досталась страна в 1930-х, станет очевидно, что он справился со своей работой. В Германии появились больницы, поезда и все остальное. Но вот то, чем он продолжил, было совершенно безумным и неправильным».

О Путине

«Я знаю его. У него репутация сложного человека, которую он не заслуживает. Он предельно прямой и простой в общении в человек».

О Трампе

«Он делает отличную работу. Да что там, просто превосходную. У него есть [собственные] идеи и он их осуществляет».

О Борисе Джонсоне

«Тоже предельно прямой человек. Как и любой человек на таком посту он порой совершает ошибки – но люди помнят эти ошибки, только если их записывать».

Об Илоне Маске

«Он невероятен. Он проделал впечатляющую работу, у него действительно есть яйца. Были времена, когда люди говорили, что Tesla разорится на следующее утро. Но Маск спас компанию. У него есть всё для успеха. Я не тот человек, кто верит в демократию – я верю в диктатуру. Илон – диктатор, и именно поэтому его подход работает».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Берни Экклстоун
Автор Антон Погорельский

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