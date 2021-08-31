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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Экклстоун рассказал, как бы он поступил с гонкой в Спа

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, Ответственный редактор

Бывший босс Формулы 1 раскритиковал подход нынешнего руководства и объяснил, как нужно было действовать

Экклстоун рассказал, как бы он поступил с гонкой в Спа

Прошедшую в минувший уик-энд бельгийскую гонку все в один голос назвали фарсом. Сильный дождь привел к неоднократным переносам старта, после чего пилоты проехали несколько кругов за машиной безопасности – и поспешили на подиум.

Такой подход организаторов не понравился ни зрителям, ни участникам соревнований. 

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Бывший босс Ф1 Берни Экклстоун присоединился к критике в адрес руководства спорта.

«Я бы в три часа (запланированное время старта – прим.ред.) сказал гонщикам и командам, что из-за дождя мы откладываем все на час и рассчитываем, что погода улучшится, – объяснил 90-летний британец в интервью The Telegraph, как бы сам действовал в сложившейся ситуации. – А затем вне зависимости от условий дал бы старт в четыре, и каждый сам бы решал, выходить ему на старт или нет.

Если ты готов рисковать, то участвуешь в гонке, а если нет – так нет. Считаешь, что чересчур опасно – так езжай не слишком быстро. 

Но сейчас там другие люди. Им не хватает смелости, они не готовы рисковать. 

Можно было проехать пару кругов, пять или 50 – а то и вовсе не выходить на старт. Но каждый гонщик должен был сам принять это решение».

Берни добавил: «Это опасный спорт, где может случиться всякое и люди могут погибнуть. Но смерть может настичь вас и тогда, когда вы просто моете окна и случайно выпадаете из них. 

У военных, которые сейчас в Афганистане, вообще нет выбора. Им сказали отправляться туда, где их могут убить. 

У гонщиков [в Спа] был выбор. Тем, кто готов был рискнуть и сразиться за очки, стоило дать такую возможность».  

Также Экклстоун поддержал Льюиса Хэмилтона, который объяснил действия боссов Ф1 финансовыми причинами. 

«Я далеко не всегда согласен с Льюисом, но он умен, потому понимает в подобных вещах, – объяснил Берни. – И в данном случае он прав. 

Можно ли вообще найти какую-то причину произошедшего, кроме денег? Я вот не могу. 

Понятно, что прессинг был велик. Если бы они отменили гонку, не объявив ее результата, промоутер должен был бы вернуть все деньги за билеты.

Уверен, что при этом самим местным организаторам никто бы не компенсировал взнос держателю прав за право принять Гран При. И телекомпаниям тоже.

В такой ситуации именно промоутер пострадал бы сильнее всего. Но для Формулы 1 все случившееся смотрелось далеко не лучшим образом».

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Берни Экклстоун

Берни Экклстоун

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