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Формула 1 / Новость

Экклстоун призвал Формулу 1 «откопать старые моторы»

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Экклстоун призвал Формулу 1 «откопать старые моторы»
Автор:
, Главный редактор

Экс-глава Ф1 не призывает жить с привычными двигателями внутреннего сгорания вечно – но считает их неплохим временным решением

Берни Экклстоун высказал идею возвращения Формулы 1 к привычным атмосферным двигателям внутреннего сгорания со сравнительно большим количеством цилиндров. Причем британец нашел новое обоснование для идеи, которую по ходу гибридной эры не раз озвучивали и специалисты, и простые болельщики. Экклстоун считает, что возврат к моторам, использовавшимся до 2014 года, будет актуален на фоне стремления к максимальному снижению затрат в условиях глобальной пандемии коронавируса.

«Меня не похвалят за такие слова – но я бы сказал: давайте откопаем старые атмосферные двигатели, – сказал экс-глава Ф1 в интервью британскому изданию Motorsport Magazine. – Их хватит на всех, это приведет к снижению затрат, вернется привычный звук – и можно будет использовать такие двигатели в течение пяти лет. Пока не появится четкое представление о том, как должны выглядеть совершенно новые силовые установки».

До 2014 года в Формуле 1 использовались V-образные 8-цилиндровые атмосферные моторы, которые уступили место гибридным силовым установкам, созданным вокруг 4-цилиндрлвых рядных турбодвигателей. Наличие системы турбонаддува и гибридной «периферии» сделало новые силовые установки заметно дороже моторов, использовавшихся ранее.

«Формула 1 не должна идти строго в ногу с автомобильной промышленностью, – парировал Экклстоун возможные доводы критиков о том, что возврат к «устаревшим» двигателям вряд ли обрадует вовлеченных в Ф1 автопроизводителей. – Люди забыли, что Ф1 – это развлечение. И если у зрителей не будет нормального развлечения, то Ф1 перестанет быть успешным бизнесом.

Давайте избавимся от этих чертовых глупых моторов, которые используются сейчас. Людям на трибунах не особо интересна вся эта суперэффективность, все эти расходы топлива и даже мощность. Некоторые говорят, что звук мотор не так уж важен – а я думаю, что он всегда был важен и продолжает оставаться важным сейчас».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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