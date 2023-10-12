Экклстоун признал себя виновным в мошенничестве и заплатит £600 млн

Берни Экклстоун руководил Формулой 1 с начала 80-х, когда победил в непростой схватке за власть, до продажи спорта фонду Liberty Media в 2017-м. Британцу скоро исполнится 93 года, а его состояние оценивается в £2,5 миллиарда.

Против Берни не раз и не два выдвигались всевозможные судебные обвинения, связанные с его финансовой деятельностью – последний раз его обвинили в налоговых махинациях с использованием сингапурского траста. Расследование начали прошлым летом, потери государства британские налоговики тогда оценили в £400 миллионов.

Сам Экклстоун до недавнего времени отрицал свою вину, однако в четверг стало известно, что он изменил свою позицию и на слушаниях в Королевском суде Саутарка согласился с предъявленными обвинениями.

Из официального сообщения следует, что Берни достиг соглашения о выплате Комиссии по налогам и сборам суммы в £600 миллионов, что позволит закрыть все вопросы к его коммерческой деятельности за последние 18 лет и полностью снять с него все обвинения.

Берни Экклстоун Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Как передает Sky News прокурор Ричард Райт сказал: «К господину Экклстоуну оставались вопросу в отношении того, как были структурированы принадлежащие ему активы.

По этой причине он не был полностью уверен в отношении налоговых выплат, комиссий и пошлин с тех операций, которые проходили по его счетам.

Господин Экклстоун осознал, что был не прав, отвечая на некоторые вопросы – так как рассчитывал, что проверка будет завершена. Теперь он согласился, что должен произвести соответствующие налоговые выплаты».

Ранее Саймон Йорк, который вел налоговое расследование против Берни, называл его «масштабным и всемирным».

В прошлый раз Экклстоуна подозревали в даче взяток – в 2012 и 2014 году немецкие суды сняли с него все обвинения после выплаты в £60 млн.

Формула 1 пока никак не прокомментировала сегодняшнюю новость.