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Формула 1 / Новость

Экклстоун придумал для Формулы 1 новый командный зачет. В него никто не попадает

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Экклстоун придумал для Формулы 1 новый командный зачет. В него никто не попадает
Автор:
, Редактор
29 мар. 2020 г., 12:34

Бывший руководитель чемпионата в очередной раз поделился мыслями касательно того, как спасти автоспорт в эпоху кризиса

В 2020 году Формула 1 столкнулась с одним из самых серьезных кризисов в своей истории. Из-за отмены гонок организаторы чемпионата и команды недополучат доходы от проведения Гран При. Для некоторых это может закончиться уходом из Формулы 1.

Своими мыслями о том, как улучшить положение, с журналистами поделился бывший руководитель Формулы 1, 89-летний Берни Экклстоун.

«В старые времена, когда команды были поменьше, если у них возникали проблемы, я мог одолжить денег, – цитирует Экклстоуна The Daily Mail. – Потом они возвращали, хотя порой мы забывали о долге. Но сейчас другие суммы. Да и мир изменился. Раньше мой дорогой Фрэнк [Уильямс] мог позвонить и сказать: «Берни, ты не помог бы мне?». Но теперь остальные тут же поднимут ор.

Я делал то, что считал правильным. Компания Liberty очень успешна в бизнесе, они поймут что делать с Формулой 1. Лично я на их месте пообещал бы больше инвестиций в Формулу 1. Затем купил все компании-промоутеры этапов, которые делают огромную работу, и тем самым снял бы с них ответственность.

Затем, я бы занялся командами. Я бы собрал их и сказал, что они просто спускают деньги. Например, на эти дико дорогие моторхоумы. Это просто эгоизм.

Я бы также заморозил регламент на три года. Ну и самое главное – я бы ввел новый командный зачет. Наряду с зачетом пилотов. А в Кубке конструкторов оставил бы только четыре топовые заводские команды или вроде того.

Для остальных я бы оставил по два шасси и два мотора на сезон, а также ограничил бы бюджет 30 миллионами фунтов стерлингов (это в несколько раз меньше бюджета самых бедных команд Формулы 1 – прим. ред). И предоставил бы такие послабления по части веса машин и объема двигателей, чтобы гарантировать их попадание на подиумы. И те из них, кто уложатся в бюджет и наберут больше всего очков – и выиграют командный зачет».

Экклстоуна также спросили, есть ли шанс на его возвращение в Формулу 1.

«Ни за что!», – ответил Берни.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

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