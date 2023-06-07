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Экклстоун предстал перед судом и отверг выдвинутые против него обвинения

Бывший коммерческий босс Ф1, которого обвиняют в мошенничестве, приехал в лондонский суд и заявил, что ни в чем не виноват

Алтай Гек
Автор:
Берни Экклстоун

В июле прошлого года британская налоговая служба HMRC начала процесс против Берни Экклстоуна – его обвинили в сокрытии иностранных активов на 400 миллионов фунтов. 

Предварительное заседание состоялось в августе, и уже тогда экс-глава Ф1 заявил о своей невиновности. На этой неделе в Королевском суде Лондона дело начали рассматривать по существу. 

По информации местных СМИ, 92-летний предприниматель прибыл на слушания и заявил, что не совершал никаких противоправных действий в период между июлем 2013 и октябрем 2016 года – именно этот отрезок заинтересовал налоговиков. 

При этом сторона обвинения настаивает, что Берни «сделал ложные или вводящие в заблуждение заявления должностным лицам HMRC с незаконным намерением получить прибыль, причинить ущерб или подвергнуть третью сторону риску причинения ущерба».

Генпрокурор Эндрю Пенхейл, который участвует в процессе с самого начала, отметил: «Суд изучил документы HMRC и постановил предъявить Бернарду Экклстоуну обвинение в мошенничестве путем введения в заблуждение за сокрытие существования зарубежных активов, которые предварительно оцениваются в 400 миллионов фунтов».

Очевидно, что точку в этом деле ставить рано, однако вероятность обвинительного вердикта после недавнего заседания ощутимо выросла. 

Экклстоун руководил Формулой 1 более 40 лет и оставил пост главы спорта в 2017 году, когда коммерческие права на него выкупила компания Liberty Media. 

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