Экклстоун предстал перед судом и отверг выдвинутые против него обвинения
Бывший коммерческий босс Ф1, которого обвиняют в мошенничестве, приехал в лондонский суд и заявил, что ни в чем не виноват
В июле прошлого года британская налоговая служба HMRC начала процесс против Берни Экклстоуна – его обвинили в сокрытии иностранных активов на 400 миллионов фунтов.
Предварительное заседание состоялось в августе, и уже тогда экс-глава Ф1 заявил о своей невиновности. На этой неделе в Королевском суде Лондона дело начали рассматривать по существу.
По информации местных СМИ, 92-летний предприниматель прибыл на слушания и заявил, что не совершал никаких противоправных действий в период между июлем 2013 и октябрем 2016 года – именно этот отрезок заинтересовал налоговиков.
При этом сторона обвинения настаивает, что Берни «сделал ложные или вводящие в заблуждение заявления должностным лицам HMRC с незаконным намерением получить прибыль, причинить ущерб или подвергнуть третью сторону риску причинения ущерба».
Генпрокурор Эндрю Пенхейл, который участвует в процессе с самого начала, отметил: «Суд изучил документы HMRC и постановил предъявить Бернарду Экклстоуну обвинение в мошенничестве путем введения в заблуждение за сокрытие существования зарубежных активов, которые предварительно оцениваются в 400 миллионов фунтов».
Очевидно, что точку в этом деле ставить рано, однако вероятность обвинительного вердикта после недавнего заседания ощутимо выросла.
Экклстоун руководил Формулой 1 более 40 лет и оставил пост главы спорта в 2017 году, когда коммерческие права на него выкупила компания Liberty Media.
Самое важное:
СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг
СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг СМИ обвинили Ферстаппена в неуплате налогов. Его менеджер все опроверг
Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео
Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео Уик-энд «24 часов Ле-Мана» начался с большой аварии: видео
Хорнера пригласили в британское правительство. Пока только поговорить
Хорнера пригласили в британское правительство. Пока только поговорить Хорнера пригласили в британское правительство. Пока только поговорить
Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой
Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой Мнение: почему дебют SF-23 Evo обернулся для Ferrari катастрофой
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.