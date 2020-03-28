Экклстоун предложил отменить сезон-2020 в Формуле 1

«Что бы я сделал сегодня? Думаю, мне бы пришлось сказать, что мы прекращаем всякие разговоры о самой возможности проводить гонки в этом году». Так бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун ответил на вопрос информационного агентства Reuters о том, как бы он поступил, продолжай он возглавлять чемпионат мира в 2020 году.

Британец передал управление Формулой 1 компании Liberty Media несколько лет назад. Сейчас международным первенством руководит Чейз Кэри, ему помогает Росс Браун. Экклстоун сохранил номинальную должность, но фактически не участвует в принятии решений. Тем интересней оказалась его позиция для болельщиков.

По словам Берни, без полной отмены всего сезона-2020 Формула 1 рискует «глупыми объявлениями», которые может не осуществить. Экклстоун имеет в виду слова Чейза Кэри о том, что в 2020 году Формула 1 проведет от 15 до 18 Гран При.

«Я буду очень, очень удивлен, если им удастся этого достичь, – оценил Экклстоун реалистичность плана своего преемника. – Я надеюсь, что они смогут. Правда, очень надеюсь. Они еще могут провести три или четыре гонки в начале 2021 года и засчитать их как часть чемпионата-2020.

Настоящая проблема в том, чтобы заставить организаторов Гран При захотеть провести гонку».

Судя по контексту, Берни Экклстоун имеет в виду недавний отказ Гран При Азербайджана от проведения этапа. Устроители гонки объяснили свое нежелание принимать Формулу 1 отсутствием определенности с эпидемией коронавируса. В дальнейшем аналогичное решение могут принять и промоутеры из других стран.

В настоящий момент во многих государствах мира введен запрет на публичные мероприятия, в том числе на спортивные состязания. В таких странах сам факт проведения Гран При Формулы 1 в 2020 году стал бы нарушением закона.