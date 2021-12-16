Экклстоун предложил лишить Хэма рыцарства и дать Вольфу Оскар

Вчера принц Уэльский Чарльз официально посвятил семикратного чемпиона Формулы 1 Льюиса Хэмилтона в рыцари. Болельщики пилота просили королевский дом Великобритании уже многие годы.

Однако бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун, у которого у самого нет рыцарского титула, задался вопросом: а так ли Хэмилтон заслуживает права называться сэром.

«В рыцари стоит посвящать только тех, кто действительно много сделал для страны, – заявил Экклстоун в эфире немецкого телеканала n-tv. – Я думаю, что многие современные рыцари этого не достойны. У них просто много денег, и часть из них они тратят на благотворительность, вот и все. Но на самом деле ничего конкретного именно для страны они не делали».

Экклстоун также назвал наигранным реакцию главы Тото Вольфа на действие судей Гран При Абу-Даби, из-за которых Хэмилтон упустил шанс выиграть восьмой чемпионский титул. Но признал Вольфа талантливым актером.

«В команде Mercedes такой исход чемпионата должно быть разозлил многих, – сказал 91-летний британец. – Но только он смог так явно это продемонстрировать. Если Mercedes не сможет оспорить результаты гонки в суде и выиграть чемпионат, так давайте хотя бы дадим Тото Вольфу Оскар в утешение».