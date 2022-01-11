Экклстоун пожелал возвращения Феттеля в Red Bull

Себастьян Феттель выиграл с Red Bull четыре чемпионских титула и был близок к тому, чтобы завоевать пятый с Ferrari, но в итоге оказался в команде Aston Matrin, которая закончила сезон 2021 года только на седьмом месте в Кубке конструкторов.

Более того, в начале этого года стало известно об уходе из Aston Martin руководителя команды Отмара Сафнауэра. Это привело к разговорам, что именно Сафнауэр привел Феттеля в команду, и что теперь положение немецкого гонщика в Aston Martin уже не столь прочное.

Готовя материал о потенциальном будущем Феттеля, немецкое издание Sport1.de обратилось за комментарием к бывшему главе Формулы 1 Берни Экклстоуну.

«Феттель сам поймет, когда ему завершить карьеру, – заявил Экклстоун в ответ на вопрос о том, не пора ли немцу уйти из Ф1. – О таком советов не спрашивают. Лично я не могу понять, насколько он сейчас быстрый, так как машина не позволяет ему показать скорость. Легко говорить, что он потерял свою скорость, но дело может быть вовсе не в нем.

По хорошему, ему следует вернуться в Red Bull, тогда мы все о нем поймем».