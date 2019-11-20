Экклстоун: Поставил бы деньги, что Леклер опередит Хэмилтона в Ferrari

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes заканчивается в конце следующего сезона. Британец рассказывал, что в скором времени надеется заключить новую сделку с командой, в составе которой он выиграл пять титулов – но признавал, что его планы могут зависеть от того, останется ли во главе чемпионов мира Тото Вольф.

Высказывались предположения, что Хэмилтон может рассмотреть вариант с переходом в Ferrari. Бывший глава Ф1 Берни Экклстоун заявил, что компания Mercedes может уйти из Ф1, если в следующем году выиграет седьмой титул подряд – и посоветовал Хэмилтону покинуть чемпионат вместе с командой вместо того, чтобы сражаться с Шарлем Леклером в Скудерии.

«В руководстве [Mercedes] произошли изменения, и новые люди не так восторженно относятся к Формуле 1, как было раньше со старыми, – цитирует Экклстоуна Daily Mail. – К концу следующего года они могут подумать – мы выиграли семь чемпионатов, так зачем нам оставаться?

На месте Льюиса я бы рассудил так: "Выиграю еще один титул и остановлюсь". Если Шарль Леклер продолжит выступать в Ferrari, я поставлю деньги на то, что он выиграет у Льюиса. Он не обязательно лучше, но он утвердился в команде.

Ferrari – странное место для работы. Льюис не говорит по-итальянски. Они могут объединиться против него или влюбиться в него, но я не думаю, что у него получится так же здорово, как в Mercedes».

В конце 2020-го также заканчивается контракт Макса Ферстаппена с Red Bull.

«Если бы Ferrari выбирала между Льюисом или Максом, думаю, она остановилась бы на Максе, – добавил 89-летний Экклстоун. – По той же причине, по которой им нравится Шарль. Феттель или Льюис могут остаться в команде только на пару лет, но два молодых гонщика могут провести там и десять сезонов. Я допускаю, что Макс сейчас вообще лучший парень среди всех, включая Льюиса».