Экклстоун посоветовал Mercedes нанять Феттеля

Формула 1 продолжает обсуждать слухи о возможном переходе Себастьяна Феттеля в Mercedes. После объявления об уходе немца из Ferrari многочисленные источники сообщают об интересе к нему со стороны чемпионской команды. Очередным сторонником такого перехода стал бывший босс Ф1 Берни Экклстоун.

По мнению Экклстоуна, пара Феттеля с Льюисом Хэмилтоном в одной команде отлично сказалась бы на популярности всего чемпионата.

«Я хотел бы увидеть его [Феттеля] в Mercedes, – сказал Экклстоун в эфире RTL. – Хотел бы увидеть его противостояние с Льюисом Хэмилтоном. Это было бы хорошо для Формулы 1 и всех зрителей».

Феттель в прошлом году конфликтовал с напарником по Ferrari Шарлем Леклером, а у Хэмилтона были напряженные отношения во время совместного выступления с Нико Росбергом. Однако Экклстоун не считает, что сочетание двух многократных чемпионов в одной команде было бы опасным для Mercedes:

«Мне кажется, они поладили бы безо всяких проблем. Это не вопрос размера их эго, ведь оба – суперталанты. А вместе получилась бы суперкоманда. Не вижу, что могло бы обеспокоить Льюиса, и знаю, что Себастьян хотел бы получить шанс побороться с ним».