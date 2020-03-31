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Формула 1 / Новость

Экклстоун посоветовал Феттелю уйти в McLaren

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Экклстоун посоветовал Феттелю уйти в McLaren
Автор:
, редактор
31 мар. 2020 г., 08:51

Экс-промоутер Ф1 полагает, что у Себастьяна нет будущего в Ferrari

Будущее Себастьяна Феттеля продолжает вызывать слухи и обсуждения в паддоке. Контракт немца с Ferrari истекает в конце 2020 года, и пока не известно, останется пилот в Маранелло, сменит команду или завершит карьеру. 

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что Скудерия больше не поддерживает четырехкратного чемпиона мира, и Феттелю стоит уйти из итальянской команды.

«Думаю, результаты Себастьяна в последнее время пострадали из-за перехода Ferrari на сторону Шарля Леклера. Интересы которого, к тому же, представляет сын президента FIA. Полагаю, Себастьян не видит от Бинотто той поддержки, в которой нуждается. Следовательно, ему нужно уйти из Ф1 или искать другой вариант на 2021 год. Вариантом может быть McLaren, у которого к тому времени будут моторы Mercedes», – сказал Экклстоун в интервью Auto Bild.

Ранее возможность перехода Феттеля в McLaren предсказал бывший пилот Формулы 1 Тимо Глок. 

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Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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