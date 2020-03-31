Экклстоун посоветовал Феттелю уйти в McLaren
Экс-промоутер Ф1 полагает, что у Себастьяна нет будущего в Ferrari
Будущее Себастьяна Феттеля продолжает вызывать слухи и обсуждения в паддоке. Контракт немца с Ferrari истекает в конце 2020 года, и пока не известно, останется пилот в Маранелло, сменит команду или завершит карьеру.
Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что Скудерия больше не поддерживает четырехкратного чемпиона мира, и Феттелю стоит уйти из итальянской команды.
«Думаю, результаты Себастьяна в последнее время пострадали из-за перехода Ferrari на сторону Шарля Леклера. Интересы которого, к тому же, представляет сын президента FIA. Полагаю, Себастьян не видит от Бинотто той поддержки, в которой нуждается. Следовательно, ему нужно уйти из Ф1 или искать другой вариант на 2021 год. Вариантом может быть McLaren, у которого к тому времени будут моторы Mercedes», – сказал Экклстоун в интервью Auto Bild.
Ранее возможность перехода Феттеля в McLaren предсказал бывший пилот Формулы 1 Тимо Глок.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Экклстоун посоветовал Феттелю уйти в McLaren
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
Партнер проекта
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты