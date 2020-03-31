Экклстоун посоветовал Феттелю уйти в McLaren

Будущее Себастьяна Феттеля продолжает вызывать слухи и обсуждения в паддоке. Контракт немца с Ferrari истекает в конце 2020 года, и пока не известно, останется пилот в Маранелло, сменит команду или завершит карьеру.

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что Скудерия больше не поддерживает четырехкратного чемпиона мира, и Феттелю стоит уйти из итальянской команды.

«Думаю, результаты Себастьяна в последнее время пострадали из-за перехода Ferrari на сторону Шарля Леклера. Интересы которого, к тому же, представляет сын президента FIA. Полагаю, Себастьян не видит от Бинотто той поддержки, в которой нуждается. Следовательно, ему нужно уйти из Ф1 или искать другой вариант на 2021 год. Вариантом может быть McLaren, у которого к тому времени будут моторы Mercedes», – сказал Экклстоун в интервью Auto Bild.

Ранее возможность перехода Феттеля в McLaren предсказал бывший пилот Формулы 1 Тимо Глок.