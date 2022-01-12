Экклстоун: После ухода Кими в Ф1 остались одни роботы

Проведя в чемпионате рекордные 349 гонок за 21 год, Кими Райкконен завершил карьеру. «Айсмен» был любим многими за собственный характер: он обожал гонки, но никогда не любил медиа-сессии и не скрывал этого. Фирменные реплики чемпиона мира 2007 года до сих пор любимы болельщиками.

Берни Экклстоун, который стоял у руля чемпионата на протяжении лучших лет Райкконена, поделился мнением о гонщике.

«В человеческом плане Кими – прекрасный парень, – сказал 91-летний британец в интервью Sport1. – А в гоночном он настоящий гонщик. Это именно то, что нужно: он пилотирует машину, не обращая при этом большого внимания на людей. А когда требуется, прямо выражает свое мнение».

Берни добавил: «Сегодня [в Ф1] не осталось настоящего Кими. В этом и проблема. Они все стали как роботы – просто слушают и делают то, что им сказали, а вовсе не то, что сами считают правильным».

Сам Райкконен недавно признался, что еще не определился с планами на будущее, но не собирается пристально следить за Формулой 1 в 2022 году.