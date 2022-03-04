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Формула 1 Новости

Экклстоун поддержал российских гонщиков

По словам экс-главы Формулы 1, спортсмены не виноваты в том, где родились и выросли

Экклстоун поддержал российских гонщиков
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Решение FIA разрешить пилотам из России выступать в мировых гонках в нейтральном статусе является совершенно верным, заявил бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун в разговоре с новостным агентством PA. Экклстоун, который ранее осудил отмену Гран При России, подчеркнул, что отстранение российских гонщиков никаким образом не повлияла бы на решение конфликта.

«В FIA приняли абсолютно верное решение не запрещать российским пилотам выступать в гонках, – сказал Экклстоун. – В мире уже принято множество решений касательно конфликта между Россией и Украиной, но не так много людей действительно знают, что происходит и думают самостоятельно.

Какое отношение к происходящему имеет российский пилот Формулы 1? Никакого. Спортсмены ничего не могут поделать с этим конфликтом. Они не имеют и не имели к этому отношения. Просто так вышло, что они – русские.

Что касается Гран При России, то FIA отменила его потому, что прежде это сделала Формула 1. В России нет войны, и я не уверен, что это было верное решение».

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