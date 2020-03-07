Экклстоун отреагировал на скандал с моторами Ferrari

Берни Экклстоун прокомментировал ситуацию вокруг исследования FIA нюансов конструкции моторов Ferrari – и соглашения между федерацией и командой, предмет и условия которого остались в тайне.

«Команды должны подать на FIA в суд, – цитирует слова Экклстоуна сайт F1 Insider. – Речь о миллионах долларов, которые они должны получить [если моторы Ferrari не соответствовали техтребованиям]. А если Ferrari невиновна – почему бы Жану Тодту не обнародовать все детали соглашения? По мне, сделка с командой выглядит признанием вины этой команды.

Во время моей карьеры тоже случались неслабые пожары, мне много что приходилось тушить. Однако всегда оставалась возможность найти компромисс между разными точками зрения – моей, команд и FIA. А сейчас уже слишком поздно».