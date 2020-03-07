Экклстоун отреагировал на скандал с моторами Ferrari
Менеджер, некогда управлявший чемпионатом мира, предложил командам, которых не устроило поведение Международной автомобильной федерации, обратиться в суд.
Берни Экклстоун прокомментировал ситуацию вокруг исследования FIA нюансов конструкции моторов Ferrari – и соглашения между федерацией и командой, предмет и условия которого остались в тайне.
«Команды должны подать на FIA в суд, – цитирует слова Экклстоуна сайт F1 Insider. – Речь о миллионах долларов, которые они должны получить [если моторы Ferrari не соответствовали техтребованиям]. А если Ferrari невиновна – почему бы Жану Тодту не обнародовать все детали соглашения? По мне, сделка с командой выглядит признанием вины этой команды.
Во время моей карьеры тоже случались неслабые пожары, мне много что приходилось тушить. Однако всегда оставалась возможность найти компромисс между разными точками зрения – моей, команд и FIA. А сейчас уже слишком поздно».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Экклстоун отреагировал на скандал с моторами Ferrari
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