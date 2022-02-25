Экклстоун осудил отмену Гран При России

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Вчера вечером в Барселоне состоялась встреча организаторов Формулы 1, представителей команд и Ассоциации пилотов. На ней было принято решение об отмене Гран при России, о чем было объявлено сегодня, в 15:00 по московскому времени.

У этого решения уже нашелся как минимум один противник. И это бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун, при котором как раз и было заключено соглашение о проведении Гран При в Сочи.

«Мне представляется, что решение об отмене какого-то этапа должны принимать его организаторы, – заявил Экклстоун в эфире Times Radio. – В России существуют разные мнения о происходящем, и мы не можем судить со стороны».

Экклстоуна также спросили, имеет ли смысл в Гран При России, если на этап откажется ехать действующий чемпион Макс Ферстаппен.

«Ферстаппен, конечно, может отказаться ехать в Сочи. Но на Гран При приезжает огромное количество людей, а он лишь один из них», – заявил бывший глава чемпионата.



