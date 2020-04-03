Экклстоун об отцовстве: Времени полно, а мой комбайн пашет вовсю

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун подтвердил, что вновь станет отцом в 89 лет. Ранее стало известно, что он и его 44-летняя жена Фабиана ждут ребенка.

«В этом нет ничего необычного, не правда ли? – цитирует Экклстоуна Daily Mail. – У меня уже какое-то время нет работы, так что у нас полно времени для практики! К счастью, мой комбайн пашет вовсю, и Фабиана тоже следит за своей плантацией. Она в предвкушении, но мы не понимаем, из-за чего столько шума.

Я очень счастлив и рад за свою жену, она ждала этого несколько лет. Рад, что с ней кто-то останется, когда меня не станет. Это весело, не вижу ничего драматичного. У меня есть внуки, и будет еще ребенок».

Экклстоун также рассказал, что у них будет мальчик, а родиться он должен летом. Кроме того, экс-глава Ф1 не пожелал сыну повторять свою карьеру: «Надеюсь, он будет здоров и никогда не заинтересуется Формулой 1».

Напоминаем, что у Экклстоуна уже есть три дочери, старшей из которых 65 лет.