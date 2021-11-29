Экклстоун о Уильямсе: Он и без контрактов держал слово

Сэр Фрэнк Уильямс ушел из жизни утром в минувшее воскресенье в возрасте 79 лет. Одним из первых, кому сообщили о смерти Уильямса, стал Берни Экклстоун.

Экклстоун и Уильямс сначала были руководителями команд в Формуле 1, а затем сотрудничали, когда Экклстоун возглавил весь чемпионат. В разговоре с прессой Экклстоун отметил, что Уильямс смог прожить насыщенную жизнь и при этом избежать болезненных старческих страданий.

«Клэр позвонила мне сразу же утром и сказала, что Фрэнка с нами больше нет, – цитирует Экклстоуна агентство PA. – Я испытал смешанные чувства. Он очень долгие годы отлично справлялся со своим делом, но теперь может все и к лучшему.

Она была расстроена. Еще в субботу вечером ее вызвали в госпиталь, сказав, что возможно Фрэнка скоро не станет. Я лишь спросил, была ли его смерть мучительной, и Клэр ответила, что нет.

История его жизни невероятна. Никому не удавалось прожить так долго в его состоянии паралича. Но Фрэнк никогда не жаловался».

Также Экклстоун вспомнил о том, чем Ульямс запомнился ему больше всего.

«Были дни, когда он был мне должен денег, – рассказал Экклстоун изданию Daily Mail. – Но мы никогда не подписывали контрактов. Нам просто это было не нужно. Он всегда выполнял все свои обещания и был настоящим другом.

Вскоре мне позвонил Рон Деннис, и мы вместе предались воспоминаниям. Фрэнк – один из тех, что сделал Формулу 1 такой, какая она есть».