Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Технический брифинг: зачем Red Bull перенесла тормозной бачок в понтон? Следующая / Хорнер: Если не повысить бюджеты, судьбу титулов будет решать суд
Формула 1 Новость

Экклстоун о проблемах Мика: Вот Михаэль сразу послал бы Штайнера

Бывший коммерческий босс Ф1 прокомментировал ситуацию вокруг гонщика с громкой фамилией, но очень скромными результатами

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Экклстоун о проблемах Мика: Вот Михаэль сразу послал бы Штайнера
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Второй сезон Мика Шумахера в Ф1 проходит несколько успешнее первого, однако с результатами у 23-летнего немца по-прежнему сложно: после девяти Гран При он остается одним из всего двух постоянных участников чемпионата, у кого нет ни одного заработанного очка. 

Кроме того, Мик довольно часто попадает в серьезные аварии, что приводит к дополнительным расходам для его команды Haas.

Читайте также:

Неудивительно, что гонщик оказался под прессингом критики, к которой в последнее время подключился даже глава команды Гюнтер Штайнер, прежде всегда защищавший пилота. 

Ситуацию с Шумахером-младшим прокомментировал Берни Экклстоун, который хорошо знал его отца Михаэля.  

«Мы не можем знать, насколько в действительности хороша или плоха машина Мика, – заявил 91-летний британец в интервью немецкой телекомпании NTV. – Очень многое зависит также от того, подходит она его стилю управления или нет».

Говоря о критике, Берни продолжил: «Мику совершенно не нужно, чтобы все вокруг постоянно напоминали об этом. Наоборот, нужен тот, кто помогал бы и не критиковал сверх меры. 

Будь Михаэль здесь, он бы быстро указал Гюнтеру, куда тому стоит отправиться. Вот это было бы полезно».

Экклстоун также предположил, как история вокруг молодого гонщика может развиваться дальше: «Если он исчерпает терпение команды, и его выгонят, то возникнет серьезный вопрос – получится ли договориться с кем-то еще? У него сейчас сложности, потому можно лишь надеяться, что кто-то согласится.  

Мик способный парень, и вопрос только в том, чтобы какая-то команда захотела пригласить его и попытаться проверить, сможет ли он повторить успехи своего отца».

Читайте также:
Мик Шумахер, Haas F1 Team

Мик Шумахер, Haas F1 Team

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Берни продолжил: «Лично мне было бы очень интересно посмотреть не него в другой команде. Штайнер уже объявил, что у них не будет никаких обновлений машины после единственного пакета в Венгрии. 

Мне было бы интересно, что он смог бы показать на более быстрой машине. Вот если бы его взяли в Mercedes, это было бы очень здорово». 

Еще одним хорошим вариантом для продолжения карьеры Шумахера Экклстоун назвал Red Bull: «Они внимательно работают с гонщиками и стараются сделать все так, чтобы те могли реализовать себя. Вы сами видите, как теперь силен их второй пилот [Серхио Перес]. 

Им здорово удается сделать так, чтобы машина подходила гонщику».

На недавнем Гран При Канады Мик Шумахер стартовал с лучшей в карьере шестой позиции, но выбыл из борьбы после отказа гидравлики на 19-м круге.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Технический брифинг: зачем Red Bull перенесла тормозной бачок в понтон?
Предыдущая новость

Технический брифинг: зачем Red Bull перенесла тормозной бачок в понтон?
Следующая новость

Хорнер: Если не повысить бюджеты, судьбу титулов будет решать суд

Хорнер: Если не повысить бюджеты, судьбу титулов будет решать суд
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Люди просто не видят этого». Расселл рассказал, как работает Хэмилтон
Формула 1

«Люди просто не видят этого». Расселл рассказал, как работает Хэмилтон

Боттас: Выступая с Льюисом, я перестал получать удовольствие от Ф1
Формула 1

Боттас: Выступая с Льюисом, я перестал получать удовольствие от Ф1

«Хороший гонщик, но не чемпион». Сайнс разочаровал Росберга Гран При Канады
Формула 1

«Хороший гонщик, но не чемпион». Сайнс разочаровал Росберга

Михаэль Шумахер Больше от
Михаэль Шумахер
Бриаторе о молодости Шумахера: Все считали, что Френцен талантливее
Формула 1

Бриаторе о молодости Шумахера: Все считали, что Френцен талантливее

Ferrari Шумахера с культовой гонки продадут на аукционе
Формула 1

Ferrari Шумахера с культовой гонки продадут на аукционе

Льюис вновь остался вторым. Теперь в рейтинге богатства пилотов
Формула 1

Льюис вновь остался вторым. Теперь в рейтинге богатства пилотов

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Технический брифинг: как Haas доработала мотор Ferrari Гран При Канады
Формула 1

Технический брифинг: как Haas доработала мотор Ferrari

Гран При Канады: дуэли в квалификациях Гран При Канады
Формула 1

Гран При Канады: дуэли в квалификациях

«Справедливо ли это? Нет». Штайнер осудил директиву FIA Гран При Канады
Формула 1

«Справедливо ли это? Нет». Штайнер осудил директиву FIA

Самое важное:

Aston Martin привезет очередное обновление машины в Сильверстоун
Формула 1 Формула 1

Aston Martin привезет очередное обновление машины в Сильверстоун

Босс Liberty: Переговоры о Гран При Ниццы – вовсе не способ надавить на Монако
Формула 1 Формула 1

Босс Liberty: Переговоры о Гран При Ниццы – вовсе не способ надавить на Монако

«Андретти и Герни орали как дети». История первой суперзвезды Ф1
Формула 1 Формула 1

«Андретти и Герни орали как дети». История первой суперзвезды Ф1

Хорнер: Если не повысить бюджеты, судьбу титулов будет решать суд
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Если не повысить бюджеты, судьбу титулов будет решать суд

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.