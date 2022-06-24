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Второй сезон Мика Шумахера в Ф1 проходит несколько успешнее первого, однако с результатами у 23-летнего немца по-прежнему сложно: после девяти Гран При он остается одним из всего двух постоянных участников чемпионата, у кого нет ни одного заработанного очка.

Кроме того, Мик довольно часто попадает в серьезные аварии, что приводит к дополнительным расходам для его команды Haas.

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Неудивительно, что гонщик оказался под прессингом критики, к которой в последнее время подключился даже глава команды Гюнтер Штайнер, прежде всегда защищавший пилота.

Ситуацию с Шумахером-младшим прокомментировал Берни Экклстоун, который хорошо знал его отца Михаэля.

«Мы не можем знать, насколько в действительности хороша или плоха машина Мика, – заявил 91-летний британец в интервью немецкой телекомпании NTV. – Очень многое зависит также от того, подходит она его стилю управления или нет».

Говоря о критике, Берни продолжил: «Мику совершенно не нужно, чтобы все вокруг постоянно напоминали об этом. Наоборот, нужен тот, кто помогал бы и не критиковал сверх меры.

Будь Михаэль здесь, он бы быстро указал Гюнтеру, куда тому стоит отправиться. Вот это было бы полезно».

Экклстоун также предположил, как история вокруг молодого гонщика может развиваться дальше: «Если он исчерпает терпение команды, и его выгонят, то возникнет серьезный вопрос – получится ли договориться с кем-то еще? У него сейчас сложности, потому можно лишь надеяться, что кто-то согласится.

Мик способный парень, и вопрос только в том, чтобы какая-то команда захотела пригласить его и попытаться проверить, сможет ли он повторить успехи своего отца».

Мик Шумахер, Haas F1 Team Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Берни продолжил: «Лично мне было бы очень интересно посмотреть не него в другой команде. Штайнер уже объявил, что у них не будет никаких обновлений машины после единственного пакета в Венгрии.

Мне было бы интересно, что он смог бы показать на более быстрой машине. Вот если бы его взяли в Mercedes, это было бы очень здорово».

Еще одним хорошим вариантом для продолжения карьеры Шумахера Экклстоун назвал Red Bull: «Они внимательно работают с гонщиками и стараются сделать все так, чтобы те могли реализовать себя. Вы сами видите, как теперь силен их второй пилот [Серхио Перес].

Им здорово удается сделать так, чтобы машина подходила гонщику».

На недавнем Гран При Канады Мик Шумахер стартовал с лучшей в карьере шестой позиции, но выбыл из борьбы после отказа гидравлики на 19-м круге.