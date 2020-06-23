Экклстоун предупредил Ferrari о рисках работы с Феттелем

Решение Ferrari не продлевать контракт с Феттелем заставило многих говорить о том, что финальный год их сотрудничества может пройти под знаком противоречий между гонщиком и командой.

Берни Экклстоун, с которым у немецкого пилота сложились хорошие отношения, заявил, что верит в способность того просести напоследок сильный чемпионат за рулем алой машины. В интервью швейцарской Blick бывший босс Ф1 сказал: «Сейчас у Себастьяна только одна цель – опередить Шарля. И в квалификациях, и в гонках.

Итальянцы [из Ferrari] могут забыть о своих командных приказах. Я лишь надеюсь, что они будут честны по отношению к Себастьяну. Сам он очень силен психологически и отлично понимает, что происходит в команде».

Также Берни выразил уверенность, что недавнее решение крупной немецкой телекомпании RTL отказаться от показа Формулы 1 после 30 лет эфиров связано именно с потенциальным уходом Себа из чемпионата.

«RTL ушла именно из-за Феттеля. Без него они потеряют свою главную лошадку», – сказал 89-летний Экклстоун.

В сезоне-2020 четырехкратный чемпиогн мира будет в пелотоне Ф1 единственным представителем Германии.