Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
15 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
37 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
71 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
92 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
127 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
141 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
155 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Экклстоун предупредил Ferrari о рисках работы с Феттелем

Поделились
Комментарии
Экклстоун предупредил Ferrari о рисках работы с Феттелем
Автор:
, Ответственный редактор
23 июн. 2020 г., 09:02

По мнению бывшего коммерческого босса Формулы 1, в 2020 году Себастьян Феттель постарается взять верх во внутрикомандной дуэли и не станет помогать Шарлю Леклеру

Решение Ferrari не продлевать контракт с Феттелем заставило многих говорить о том, что финальный год их сотрудничества может пройти под знаком противоречий между гонщиком и командой.

Читайте также:

Берни Экклстоун, с которым у немецкого пилота сложились хорошие отношения, заявил, что верит в способность того просести напоследок сильный чемпионат за рулем алой машины. В интервью швейцарской Blick бывший босс Ф1 сказал: «Сейчас у Себастьяна только одна цель – опередить Шарля. И в квалификациях, и в гонках.

Итальянцы [из Ferrari] могут забыть о своих командных приказах. Я лишь надеюсь, что они будут честны по отношению к Себастьяну. Сам он очень силен психологически и отлично понимает, что происходит в команде». 

Также Берни выразил уверенность, что недавнее решение крупной немецкой телекомпании RTL отказаться от показа Формулы 1 после 30 лет эфиров связано именно с потенциальным уходом Себа из чемпионата.

«RTL ушла именно из-за Феттеля. Без него они потеряют свою главную лошадку», – сказал 89-летний Экклстоун. 

В сезоне-2020 четырехкратный чемпиогн мира будет в пелотоне Ф1 единственным представителем Германии.

Читайте также:

Следующая новость
Трансляции Формулы 1 обогатят новой инфографикой

Предыдущая новость

Трансляции Формулы 1 обогатят новой инфографикой
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Берни Экклстоун
Команды Ferrari В Магазин
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

«Что тут за кнопки на руле?» Как Райкконен возвращался в Формулу 1

2
Формула 1

«Михаэль принял глупое решение от скуки». Менеджер Шумахера рассказал о его возвращении в Формулу 1

3
Формула 1

Как Вольф захватил Формулу 1. История успеха главы Mercedes

4
Формула 1

McLaren попыталась взять кредит под залог базы. Но оказалось, что та уже заложена

5
Формула 1

Ферстаппен уверен: Квяту не стать чемпионом даже на Mercedes

Последние видео

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Самое важное:

Экклстоун предупредил Ferrari о рисках работы с Феттелем
Формула 1

Экклстоун предупредил Ferrari о рисках работы с Феттелем

Трансляции Формулы 1 обогатят новой инфографикой
Формула 1

Трансляции Формулы 1 обогатят новой инфографикой

McLaren попыталась взять кредит под залог базы. Но оказалось, что та уже заложена
Формула 1

McLaren попыталась взять кредит под залог базы. Но оказалось, что та уже заложена

Как Вольф захватил Формулу 1. История успеха главы Mercedes
Формула 1

Как Вольф захватил Формулу 1. История успеха главы Mercedes

«Что тут за кнопки на руле?» Как Райкконен возвращался в Формулу 1
Формула 1

«Что тут за кнопки на руле?» Как Райкконен возвращался в Формулу 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.