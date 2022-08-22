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Экклстоун не признал вину в мошенничестве на 650 миллионов

Бывший босс Формулы 1 отказался сотрудничать со следствием по резонансному делу о зарубежных активах

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Экклстоун не признал вину в мошенничестве на 650 миллионов
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Расследование в отношении Берни Экклстоуна начали в июле. 91-летнего британца заподозрили в уклонении от уплаты налогов в период 2013-16 годов путем использования зарубежных офшоров для хранения крупных сумм, которые тот не указывал в своих налоговых декларациях. 

В понедельник Берни и его супруга Фабиана посетили суд в Вестминстере, где прошли предварительные слушания. В официальном заявлении судебного органа говорится, что после проведения «сложного и глобального» расследования прокурор Роберт Симпсон предложил Экклстоуну «вступить в механизм структурного раскрытия информации, подведя черту под всеми прежними налоговыми нарушениями». 

Как стало известно, бывший промоутер Формулы 1 отказался признавать свою вину и как-либо помогать расследованию. 

Также сообщается, что «по ходу разбирательства Экклстоуну задавали вопросы о каких-либо связанных с ним трастах, базирующихся за границей. Он не задекларировал банковский счет на сумму порядка $650 млн в сингапурском трасте».

Берни освободили без залога до следующего заседания суда, которое состоится 19 сентября. 

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