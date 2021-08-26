Перед стартом второй половины чемпионата Льюис Хэмилтон опережает Макса Ферстаппена на восемь очков – ни у кого нет сомнений, что именно в дуэли двух этих пилотов определится новый чемпион мира.

Еще недавно казалось, что голландца из Red Bull можно считать несомненным фаворитом, но пара неудачных для него Гран При развернула ситуацию на 180 градусов.

Мнением о том, чем завершится борьба двух гонщиков, поделился и бывший коммерческий босс Ф1 Берни Экклстоун.

«Я бы поставил деньги на Макса, – приводит его слова Auto Motor und Sport. – Он хорошо справляется с работой, также мне кажется, что его машина сейчас лучше.

Макс продолжит выигрывать те гонки, которые не покорятся Льюису – и наоборот. В конечном счете все решит количество ошибок. У Льюиса больше опыта, он уже знаком с такой ситуацией. Для Макса главный риск в том, что он допустит больше ошибок».

Также 90-летний британец прокомментировал недавнее столкновение двух гонщиков в Сильверстоуне. По его словам, в той ситуации команда Red Bull действовала не лучшим образом.

«Мог ли сам Макс лучше справиться с тем Эпизодом? В теории да, но на практике это сложно, – объяснил Берни. – Если бы Льюис вышел вперед, Максу в той гонке пришлось бы непросто. У Mercedes была лучше скорость на прямых. Максу оставалось надеяться только на тактику и механиков. Но невозможно запланировать, что твой пит-стоп будет быстрее.

Я бы тоже попробовал [сдержать Хэмилтона]. Но вот чего бы я точно не стал делать – так это вдаваться с обсуждения вопроса, виноват Льюис в случившемся или нет, как бы он прошел тот поворот, если бы там не было Макса… Все это не имеет смысла.

Судьи уже признали Хэмилтона виновным. Этот вопрос закрыт. Red Bull нужно было сконцентрироваться исключительно на штрафе и доказывать, что тот является несоразмерным нарушению».