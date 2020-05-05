Экс-руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун рассказал, что считает лучшим решением в жизни. Британец ответил на этот вопрос в интервью Autocar.

«Это было решение начинать все гонки Формулы 1 по воскресеньям в одно и то же время, – заявил Экклстоун. – Это позволило телекомпаниям распланировать расписание трансляций. [В тот момент] такой подход выглядел радикально, он потребовал непоколебимого упорства. Но в итоге мы сделали это – и это изменило спорт».

Вплоть до семидесятых годов прошлого века гонки Формулы 1 начинались в разное время и проходили в разные дни недели. Отдельные Гран При из года в год проводили заезды по субботам, другие могли менять день и время в зависимости от сезона. К тому же, до прихода Берни Экклстоуна продажей прав на телетрансляции занимались организаторы конкретных Гран При.

Из-за этого телевещатели редко показывали сезон Формулы 1 полностью. Для трансляций в том виде, в каком они есть сейчас, телекомпаниям приходилось согласовывать множество контрактов с разными людьми, а зрители не могли выработать привычку смотреть Гран При в одно и то же время.

Переход на фиксированное время старта – 14:00 в центрально-европейском часовом поясе (16:00 мск) – позволил приучить болельщиков смотреть гонки в одно и то же время, а телеканалам помог на постоянной основе включить Формулу 1 в сетку вещания.