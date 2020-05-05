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Формула 1 / Новости

Экклстоун назвал свое лучшее решение в Формуле 1. Ни за что не догадаетесь, что это

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Экклстоун назвал свое лучшее решение в Формуле 1. Ни за что не догадаетесь, что это
Автор:
, журналист (Венгрия)
5 мая 2020 г., 01:05

В качестве главного достижения бывший босс чемпионата назвал историю тридцатилетней давности

Экс-руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун рассказал, что считает лучшим решением в жизни. Британец ответил на этот вопрос в интервью Autocar.

«Это было решение начинать все гонки Формулы 1 по воскресеньям в одно и то же время, – заявил Экклстоун. – Это позволило телекомпаниям распланировать расписание трансляций. [В тот момент] такой подход выглядел радикально, он потребовал непоколебимого упорства. Но в итоге мы сделали это – и это изменило спорт».

Вплоть до семидесятых годов прошлого века гонки Формулы 1 начинались в разное время и проходили в разные дни недели. Отдельные Гран При из года в год проводили заезды по субботам, другие могли менять день и время в зависимости от сезона. К тому же, до прихода Берни Экклстоуна продажей прав на телетрансляции занимались организаторы конкретных Гран При.

Из-за этого телевещатели редко показывали сезон Формулы 1 полностью. Для трансляций в том виде, в каком они есть сейчас, телекомпаниям приходилось согласовывать множество контрактов с разными людьми, а зрители не могли выработать привычку смотреть Гран При в одно и то же время.

Переход на фиксированное время старта – 14:00 в центрально-европейском часовом поясе (16:00 мск) – позволил приучить болельщиков смотреть гонки в одно и то же время, а телеканалам помог на постоянной основе включить Формулу 1 в сетку вещания. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Берни Экклстоун
Автор Петер Дьэмант

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25 июн. - 28 июн.
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