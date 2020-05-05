Экклстоун назвал свое лучшее решение в Формуле 1. Ни за что не догадаетесь, что это
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Экс-руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун рассказал, что считает лучшим решением в жизни. Британец ответил на этот вопрос в интервью Autocar.
«Это было решение начинать все гонки Формулы 1 по воскресеньям в одно и то же время, – заявил Экклстоун. – Это позволило телекомпаниям распланировать расписание трансляций. [В тот момент] такой подход выглядел радикально, он потребовал непоколебимого упорства. Но в итоге мы сделали это – и это изменило спорт».
Вплоть до семидесятых годов прошлого века гонки Формулы 1 начинались в разное время и проходили в разные дни недели. Отдельные Гран При из года в год проводили заезды по субботам, другие могли менять день и время в зависимости от сезона. К тому же, до прихода Берни Экклстоуна продажей прав на телетрансляции занимались организаторы конкретных Гран При.
Из-за этого телевещатели редко показывали сезон Формулы 1 полностью. Для трансляций в том виде, в каком они есть сейчас, телекомпаниям приходилось согласовывать множество контрактов с разными людьми, а зрители не могли выработать привычку смотреть Гран При в одно и то же время.
Переход на фиксированное время старта – 14:00 в центрально-европейском часовом поясе (16:00 мск) – позволил приучить болельщиков смотреть гонки в одно и то же время, а телеканалам помог на постоянной основе включить Формулу 1 в сетку вещания.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Берни Экклстоун
|Автор
|Петер Дьэмант
Экклстоун назвал свое лучшее решение в Формуле 1. Ни за что не догадаетесь, что это
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