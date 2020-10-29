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Формула 1 / Новость

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон

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Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон
Автор:
, Ответственный редактор

По признанию бывшего коммерческого босса Ф1, очень сложно сравнивать гонщиков разных эпох. И все же, у него есть свой фаворит

Победа в Гран При Португалии позволила Льюису Хэмилтону выйти в единоличные лидеры за всю историю Формулы 1 по этому показателю – и усилило разговоры о том, можно ли считать британского чемпиона сильнейшим среди всех, кто за семь десятилетий садился за руль Ф1. 

Одним из тех, кто своими глазами видел многих легендарных пилотов, является Берни Экклстоун. На этой неделе британцу исполнилось 90 лет, и большую часть этого времени он связан с гонками. В 50-е Берни сам выходил на старт, а затем занимал в чемпионате различные роли, пока к началу 80-х не стал главой всей Ф1. 

Экклстоун сказал, что считает достижения Льюиса Хэмилтона заслуженными , однако не готов назвать его абсолютно лучшим в истории Ф1.

«Льюис заслужил это, – объяснил британец в интервью Sport1. – Он всегда превосходил напарников, не считая 2016 года (если брать всю карьеру Хэмилтона, то в 2011-м его также переиграл в одной команде Дженсон Баттон – прим.ред.). Он практически не допускает ошибок. 

Я могу сравнить его с игроком в покер, у которого в рукаве четыре туза. Он получает удовольствие от игры, пока остальные потеют. Так что мне бы хотелось увидеть его в одной команде с Максом Ферстаппеном. Большой вопрос, будет ли он в этом случае делать так мало ошибок».

Он добавил: «Безусловно, Льюис – один из лучших. Как и Михаэль. Но невозможно ответить, кто сильнее всех. Как сравнить Михаэля, Льюиса и Айртона Сенну? 

До войны настоящим волшебником на трассах считали Бернда Роземайера, в 50-е пять титулов выиграл Хуан-Мануэль Фанхио, он до сих пор лидирует по проценту побед в Гран При. 

Что, если бы карьеры Джима Кларка и Айртона Сенны не оборвались так рано в авариях? Или Йохен Риндт, которого я сам вообще считаю быстрейшим среди всех – у него в начале карьеры никогда не было по-настоящему быстрых машин. 

Ален Прост тоже находится очень высоко в моей табели о рангах, он выиграл четыре титула. Как и Себастьян Феттель. Еще совсем недавно казалось, что именно Себ станет абсолютным рекордсменом. К сожалению, сейчас едва ли хоть кто-то говорит о нем позитивно. 

В Формуле 1 гонщик очень зависим от машины.  Ferrari, похоже, сейчас не очень подходит ему».

Экклстоун был менеджером Риндта. Австриец пришел в Формулу 1 в 1965 году, но начал побеждать только после перехода в Lotus перед сезоном-1969. Йохен стал чемпионом мира в 1970-м, но так и не узнал об этом, поскольку разбился на тренировке в Монце и получил титул посмертно.

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Фото: Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Берни Экклстоун , Йохен Риндт
Автор Александр Кабановский

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