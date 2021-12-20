Экклстоун нашел для Ferrari идеального босса

В истории самой известной команды Формулы 1 были различные периоды – Ferrari то приглашала на руководящие позиции иностранцев, то вновь делала ставку на итальянских боссов. В последнее время преобладает второй подход – в кабинете главного начальника Маранелло побывали Стефано Доменикали, Марко Маттиаччи и Маурицио Арривабене, а сейчас там работает Маттиа Бинотто.

Однако вот уже 13 лет команде не удается завоевать ни одного титула, в последний раз Скудерия становилась сильнейшей еще во времена Жана Тодта и сразу после его ухода

По мнению бывшего главы Формулы 1 Берни Экклстоуна, для этой команды фигура руководителя играет огромную роль. И от выбора босса в значительной степени будут зависеть результаты на трассах.

«Я никогда не скрывал своих чувств к Ferrari, – рассказал 91-летний британец в интервью Gazzetta dello Sport. – Я их преданный поклонник. Но мне кажется важным отметить, что в самые успешные времена состав сотрудников Ferrari был составлен так, чтобы включать не одних лишь итальянцев.

Сейчас проблема в том, что каждый считает, будто ему все известно – исходя из этого они и принимают решения. Но вспомните – когда они были сильны, большинство людей там не были итальянцами.

Не подумайте, я не говорю, что итальянцы плохо работают. Но проблема в том, что когда они собираются вместе, то каждый считает себя самым главным. А так быть не должно.

Нужен кто-то один, кто несет ответственность и на кого не влияют остальные. А это непростая задача. И их нынешнему боссу [Бинотто] тоже непросто, у меня нет в этом сомнений.

Им было бы очень здорово взять Флавио [Бриаторе]. Уж в чем он хорош, так это в том, чтобы отыскать в других командах нужных людей и переманить их. При этом его и близко не интересует их национальность и все остальное.

А если кто-то недостаточно хорош – Флавио мгновенно уволит такого. Так что Ferrari стоит взять его к себе хотя бы на пару лет».

Бриаторе долгое время работал в Ф1 – сначала он добился больших успехов в 90-е с командой Benetton и Михаэлем Шумахером, потом в 2000-х с Renault и Фернандо Алонсо.

Итальянец ушел из Ф1 после скандала с подстроенной аварией Нельсона Пике в Сингапуре в 2008-м. Сейчас он занимается бизнесом, не связанным с гонками, но регулярно приезжает на Гран При.

Недавно появились слухи, что новые боссы Ф1 хотят доверить 71-летнему Флавио пост советника. Кроме того, в итальянской прессе были публикации о том, что в Ferrari после завершения президентства в FIA может вернуться Жан Тодт.