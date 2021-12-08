Экклстоун: Льюис ведет против Макса нечестную игру

Даже проведя несколько лет на почетной пенсии, Берни Эккстоун не утратил авторитета в паддоке Формулы 1. Связи британца позволяют ему быть в курсе всех новостей, слухов и подводных течений, а острый ум делает его популярным экспертом для СМИ всего мира.

Репортеры AFP связались с Берни, который сейчас живет с супругой и маленьким сынишкой на Ибице, и попросили его поделиться мнением о сражении Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном за титул чемпиона мира.

Дуэль двух гонщиков складывается невероятно остро, а на последних Гран При они регулярно сходились на трассе колесо в колесо. При этом Хэмилтон одержал три победы подряд и в преддверии финального этапа сравнялся с Ферстаппеном по очкам, хотя у голландца больше выигранных гонок.

«Макс – просто ребенок по сравнении с Льюисом, – заметил Экклстоун. – А хуже всего [для Ферстаппена] то, что у Льюиса есть крупная PR-компания, которая работает только в его интересах.

Они постоянно прессуют Макса, а в последнее время и руководителей гонок. Вспомните, как часто Тото [Вольф, глава Mercedes] ходит в дирекцию.

Максу приходится противостоять всему этому не только на гоночных трассах, они постоянно давят на него, используют издевки и ведут нечестную игру».

«Это психологические игры, – продолжил 91-летний Берни. – Да, Макс уже не новичок в гонках, но у него нет опыта улиц, как у Льюиса.

Такие вещи закаляют характер. А осознание того, что он побеждает вместе с Mercedes, которая на протяжении нескольких лет остается доминирующей силой, дает ему серьезное преимущество над Максом.

Для самого Макса это лишь первый сезон, когда его машина может регулярно побеждать. Прежде он просто был неконкурентоспособен».

Говоря о нынешней ситуации в чемпионате, бывший коммерческий босс Ф1 добавил: «Это полезно для спорта. Прежде люди всегда заранее знали, кто победит. Но этот год получается невероятным. И будет здорово, если он и закончится как-то иначе.

С Льюисом все в порядке, он показывает максимум. Но ему очень серьезно помогают.

[Великий гонщик послевоенных лет Хуан-Мануэль] Фанхио имел счастливую возможность не задерживаться на одном месте. Он всегда договаривался о выступлениях только на год, потому мог переходить в лучшую команду.

Мне всегда казалось, что лучше всех вообще Ален Прост. Он все делал за рулем машины сам без помощи со стороны. Он за всем следил по ходу гонок, хотя у него всегда были очень сильные соперники из других команд.

Сейчас стало полным-полно помощников. Я считаю, что когда гаснут светофоры, гонщик должен оставаться один. Вместо этого целые бригады на пит-лейне или на базе в Англии или Италии говорят им, что делать».