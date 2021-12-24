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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Экклстоун: Льюис больше не вернется в Ф1

Автор:
, Ответственный редактор

Бывший босс Ф1 подлил масла в огонь слухов о том, что поражение от Макса Ферстаппена в Абу-Даби подтолкнуло британца завершить карьеру

Экклстоун: Льюис больше не вернется в Ф1

Будущее самого успешного гонщика современности Льюиса Хэмилтона по-прежнему вызывает вопросы после проигранной дуэли за звание сильнейшего гонщика Ф1 2021 года. Британец пропустил церемонию награждения FIA, отменил все свои подписки в социальных сетях – и до сих пор ни разу не ответил на многочисленные вопросы. 

И хотя считается, что за почти две недели, что прошли с драматичной гонки на «Яс-Марине», эмоции слегка улеглись, полной уверенности в продолжении выступления Льюиса в Ф1 все же нет. 

Между тем, мельницу слухов изрядно раскрутил Берни Экклстоун, заявивший, что Льюис не вернется за руль. 

Швейцарское издание Blick опубликовало интервью Берни, где тот, отвечая на вопрос, общался ли он с Льюисом после финала сезона, сказал: «Нет, но несколько дней назад мы говорили с его отцом [Энтони]. Я сразу понял, что он не будет отвечать на вопрос о будущем сына. Так что мы обсуждали только темы бизнеса».   

Экклстоун добавил: «Не знаю, но я не думаю, что Льюис вернется [в Ф1]. Его разочарование слишком велико, и это понятно. Сейчас самое время, будучи вровень с семикратным чемпионом Михаэлем Шумахером, реализовать свою мечту и переключиться на модный бизнес».

Говоря о самой финальной гонке, Берни отметил: «На последних кругах многое пошло не так. Руководитель гонок [Майкл] Маси мог бы спасти себя от проблем, если бы немедленно после аварии Латифи вывесил красные флаги. Тогда бы мы получили суперфинал между Максом и Льюисом на трех последних кругах. 

Но все пошло неправильно, и изменить этого мы уже не можем».

В Red Bull перед финишем сняли с гонки Серхио Переса, чтобы поломка машины мексиканца, пусть ее вероятность и была совсем невелика, случайно не помешала Ферстаппену.  

Репортер спросил Экклстоуна, не стоило ли Mercedes, напротив, остановить Боттаса на обочине, чтобы таким образом заблокировать рестарт гонки.

«Умная мысль, – согласился бывший коммерческий босс. – Я тоже думал об этом. Там есть пара мест, где стоящая машина точно потребует выезда автомобиля безопасности. Многих бы такое расстроило, но тогда мы бы избежали того финала, который в итоге получили». 

Берни добавил, что если Льюис все же решит продолжать выступления, с завоеванием восьмого титула у него могут возникнуть сложности. 

«Кто знает, как эти новые машины перемешают расстановку сил, – объяснил он. – Джордж Расселл станет его новым амбициозным напарником – однако я совсем не так уверен в его силе, как многие эксперты. 

А вот Ферстаппена нельзя сбрасывать со счетов. В его лице Хэмилтон впервые за много лет  получил равного соперника».

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«Макс сейчас быстрее всех»

Именно фактор Ферстаппена, по мнению Экклстоуна, будет для Льюиса окончательным аргументом при решении о собственном будущем.

«Я понимаю это, – объяснил Берни. – Хэмилтон стал для Макса соперником высочайшего уровня. Потому успех в их борьбе стоит вдвое выше. Я настаиваю, что Макс сейчас лучший гонщик в мире».

Также бывший босс Ф1 отметил Карлоса Сайнса, который в первом же сезоне за Ferrari смог опередить по очкам своего напарника Шарля Леклера: «Многие в Маранелло удивились тому, что он сделал в 2021 году. 

Я всегда считал Леклера очень хорошим гонщиком, но теперь для меня это уже не так».

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