Экклстоун: Люди из BLM просто используют Хэмилтона

Льюис Хэмилтон в прошлом году возглавил борьбу за равноправие в Формуле 1. Он добился перекраски машин Mercedes в черный цвет, активно участвовал в предстартовых церемониях Гран При и продвигал лозунги движения BLM («жизнь черных имеет значение»).

Одним из самых противоречивых стал эпизод в Муджелло, когда Льюис вышел на подиум в футболке с призывами арестовать полицейских, застреливших чернокожую медсестру Бриону Тейлор.

По мнению Берни Экклстоуна, новое руководство Формулы 1 слишком либерально относится к поступкам Хэмилтона.

«Будь я там, никто не посмел бы надеть такую футболку на подиум, можете не сомневаться, – заверил 90-летний британец в интервью The Telegraph. – И коленопреклонения перед стартом на 100 процентов не было бы.

Я согласен, что спорт должен делать больше для продвижения равенства. Но подобное не может служить инструментом».

Он добавил: «Я сказал его [Хэмилтона] отцу: "Льюису стоит быть осторожнее. Люди, поддерживающие движение BLM, используют его. Они зарабатывают на всем этом большие деньги. И никто не знает, на что они тратятся».

Кроме того, еще прошлым летом Экклстоун, комментируя последние инициативы Ф1, сказал, что «черный расизм бывает похуже белого». Эти слова Льюис тоже не смог оставить без внимания: шестикратный (на тот момент) чемпион мира прошелся по Берни, назвав его «невежественным и необразованным».

Спустя несколько месяцев этот заочный диалог продолжился. Бывший босс чемпионата мира отметил: «Думаю, Льюис просто не понял, что я хотел сказать. Я согласен с тем, что важно давать шанс как можно большему числу людей. В конце концов, не будем забывать, что это я первым усадил черного парня [Вилли Риббса] за руль машины Ф1. Я поддерживал многих чернокожих».