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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Экклстоун: Хэмилтона надо было оштрафовать на 30 секунд

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При этом лучше, по мнению Берни, было вообще оставить эпизод без внимания

Экклстоун: Хэмилтона надо было оштрафовать на 30 секунд

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун заявил, что судьям не стоило наказывать Льюиса Хэмилтона за столкновение с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне. При этом, если штраф был выписан, то он должен был оказаться больше.

«В былые деньки мы бы сказали, что это гоночный инцидент, – цитирует Экклстоуна Sportsmail. – Было видно, что каждый старается изо всех сил, чтобы выиграть чемпионат. Но если уж стюарды решили вмешаться, то надо было давать больше, чем 10 секунд. Надо было назначить 30 секунд штрафа.

Льюис не был впереди, когда они столкнулись. Это был не его поворот, он отставал почти на всю длину машины. 10 секунд не правильный штраф. Раз они решили его наказать, в чем не было нужды, то этого штрафа было недостаточно».

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