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Формула 1 Новости

Экклстоун: Хэмилтон забыл нашу доброту

По словам бывшего главы Формулы 1, он лично всегда помогал семикратному чемпиону в спорте

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Экклстоун: Хэмилтон забыл нашу доброту
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После скандала с Нельсоном Пике, который допустил высказывания в отношении Льюиса Хэмилтона, расцененные как расистские, немногие в Формуле 1 решились поддержать бразильского чемпиона. Одним из них стал бывший глава чемпионата Берни Экклстоун.

В ответ уже Хэмилтон высказался в том духе, что просто ненужно слушать некогда значимых в спорте людей, которые жили во времена, когда расизм процветал. И напомнил, что сам он сталкивался с расистским пренебрежением к себе на протяжении большей части своей карьеры.

Похоже, это задело самого Экклстоуна.

«Льюис не помнит добро, – заявил Экклстоун изданию Blick. – Когда в Mercedes не хотели платить ему зарплату, которую он просил, я лично пообещал компенсировать разницу из своего кармана. Именно потому, что я всегда считал, что для Формулы 1 важны люди с разным цветом кожи. Я мечтал, чтобы на старте был пилот из Китая, а также хотя бы одна гонщица.

Так что то, что он сейчас говорит является ерундой. Если его слова о расизме относятся ко мне, то это несправедливо. Если бы он немного подумал, то вспомнил, что некоторое время назад мы с его отцом планировали совместный бизнес. Стал бы я это делать, будь я расистом? Напротив, я всегда был против расизма, так что это безумные обвинения в мой адрес».

Экклстоун также вновь вступился за Нельсона Пике, заявив, что его словам придается слишком большое значение.

«Нельсон определенно не стал бы говорить ничего плохого. Да, для нас его слова звучат неприемлемо, но если учесть, что он говорил на португальском и для бразильской аудитории, то, возможно, это звучало вовсе не так ужасно», – сказал экс-глава Ф1.

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