Экклстоун: Хэмилтон больше не лучший в Ф1

Бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун известен своей поддержкой семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Однако 90-летний функционер полагает, что британец больше не является однозначно лучшим гонщиком в Ф1.

«Я не думаю, что сейчас он явно лучший, – сказал Экклстоун Sport1. – Пилоты из топ-6 могут победить его, имея подходящую машину. Но Льюиса ни в какой ситуации нельзя списывать со счетов.

Они с Максом на одном уровне. У Льюиса больше опыта, но и Макс в чемпионате уже давно. Он со своим инженером уже шесть лет работает!»

Экклстоун также высказался в поддержку партнера Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттаса: «Он был верным командным игроком и помощником Льюиса многие годы. Об этом нельзя забывать. Команда должна поддерживать такого человека».