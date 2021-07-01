Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Рейтинг моторов Ф1: Ferrari снова последняя Следующая / Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина
Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Экклстоун: Хэмилтон больше не лучший в Ф1

Автор:
, редактор

Берни также призвал поддержать Боттаса

Экклстоун: Хэмилтон больше не лучший в Ф1

Бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун известен своей поддержкой семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Однако 90-летний функционер полагает, что британец больше не является однозначно лучшим гонщиком в Ф1.

«Я не думаю, что сейчас он явно лучший, – сказал Экклстоун Sport1. – Пилоты из топ-6 могут победить его, имея подходящую машину. Но Льюиса ни в какой ситуации нельзя списывать со счетов.

Они с Максом на одном уровне. У Льюиса больше опыта, но и Макс в чемпионате уже давно. Он со своим инженером уже шесть лет работает!»

Экклстоун также высказался в поддержку партнера Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттаса: «Он был верным командным игроком и помощником Льюиса многие годы. Об этом нельзя забывать. Команда должна поддерживать такого человека».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Рейтинг моторов Ф1: Ferrari снова последняя

Предыдущая новость

Рейтинг моторов Ф1: Ferrari снова последняя

Следующая новость

Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина

Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Экклстоун: Хэмилтон больше не лучший в Ф1

3 ч
2
Формула 1

Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull

1 ч
3
Формула 1

Ферстаппен без победы, Рассел в топ-10. Прогнозы на ГП Австрии

1 дн
4
Формула 1

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine

25 мин
5
Формула 1

Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина

2 ч
Самое важное:
Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine
Формула 1

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine

25мин
Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull
Формула 1

Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull

1 ч
Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull
Формула 1

Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull

1 ч
Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина
Формула 1

Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина

2 ч
Экклстоун: Хэмилтон больше не лучший в Ф1
Формула 1

Экклстоун: Хэмилтон больше не лучший в Ф1

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine
Формула 1

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine

Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина
Формула 1

Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина

Рейтинг моторов Ф1: Ferrari снова последняя
Формула 1

Рейтинг моторов Ф1: Ferrari снова последняя

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон понадеялся на FIA в борьбе с Red Bull
Формула 1

Хэмилтон понадеялся на FIA в борьбе с Red Bull

СМИ: Mercedes и Хэмилтон заключат новый контракт в июле
Формула 1

СМИ: Mercedes и Хэмилтон заключат новый контракт в июле

Вольф не готов дорабатывать болид даже после 4-х поражений Гран При Штирии
Формула 1

Вольф не готов дорабатывать болид даже после 4-х поражений

Mercedes Больше от
Mercedes
Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull
Формула 1

Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull

Mercedes получит право на дополнительные тесты в 2021 году
Формула 1

Mercedes получит право на дополнительные тесты в 2021 году

Технический анализ: новинки, позволившие Red Bull обогнать Mercedes
Формула 1

Технический анализ: новинки, позволившие Red Bull обогнать Mercedes

Самое читаемое Сегодня

Экклстоун: Хэмилтон больше не лучший в Ф1
Формула 1 Формула 1

Экклстоун: Хэмилтон больше не лучший в Ф1

Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull
Формула 1 Формула 1

Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull

Ферстаппен без победы, Рассел в топ-10. Прогнозы на ГП Австрии
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен без победы, Рассел в топ-10. Прогнозы на ГП Австрии

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine
Формула 1 Формула 1

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine

Рейтинг моторов Ф1: Ferrari снова последняя
Формула 1 Формула 1

Рейтинг моторов Ф1: Ferrari снова последняя

Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина

Технический анализ: новинки, позволившие Red Bull обогнать Mercedes
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: новинки, позволившие Red Bull обогнать Mercedes

Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull
Формула 1 Формула 1

Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull

Самое важное:

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine
Формула 1 Формула 1

Алонсо вел переговоры с Red Bull перед подписанием в Alpine

Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull
Формула 1 Формула 1

Анализ: Mercedes не может использовать крыло как у Red Bull

Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull
Формула 1 Формула 1

Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull

Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 объяснил проблемы Мазепина

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.