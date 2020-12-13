Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Гонка через
04 Часов
:
25 Минут
:
37 Секунд
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Экклстоун: Главная проблема Ferrari – итальянцы

Поделились
Комментарии
Экклстоун: Главная проблема Ferrari – итальянцы
Автор:
, Главный редактор

По мнению человека, которому некогда принадлежала Ф1, Скудерии для достижения успеха нужен новый Жан Тодт

В непростой период своей истории команде Ferrari нужно вновь подумать о более активном привлечении в свой состав иностранных специалистов. Такую мысль озвучил Берни Экклстоун в недавнем интервью итальянской газете Stampa.

«Не хочу быть грубым, но я всегда считал, что главной проблемой Ferrari являются итальянцы, – заявил британец. – Каждый из них хочет быть за главного, у каждого есть свои идеи. Я не говорю, что их всех надо выгнать, но стоит также привлекать немцев, французов, англичан – людей, которые мыслят по-другому.

Вспомните историю с Жаном Тодтом. Поначалу итальянцам не понравилась идея пригласить его. Но я убедил их, что это правильный путь – и дело стало налаживаться. И сейчас Маранелло вновь нужен грамотный менеджер, который расставит правильных людей на подходящие им должности. Три года назад я думал, что идеальным вариантом был бы Флавио Бриаторе – он умеет находить решения проблем, умеет привлекать нужных людей и не ведет политических игр. Но сейчас он слишком занят в других проектах.

Бинотто сейчас, конечно, непросто. И я даже не уверен, хочет ли он вообще быть руководителем команды. Он ведь инженер и всегда занимался техническими вопросами».

Читайте также:

Sky News: McLaren получит нового совладельца и 200 млн долларов

Предыдущая новость

Sky News: McLaren получит нового совладельца и 200 млн долларов

Следующая новость

Стартовую прямую Сильверстоуна назвали в честь Хэмилтона

Стартовую прямую Сильверстоуна назвали в честь Хэмилтона
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Формула 1 показала заявочный лист сезона-2021. В нем есть Хэмилтон и нет Квята
Формула 1 Формула 1 / Новость

Формула 1 показала заявочный лист сезона-2021. В нем есть Хэмилтон и нет Квята

Последний подвиг Квята и агония Феттеля. Герои и неудачники квалификации в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Последний подвиг Квята и агония Феттеля. Герои и неудачники квалификации в Абу-Даби

В Mercedes допустили, что Хэмилтон пропустит гонку по состоянию здоровья
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Mercedes допустили, что Хэмилтон пропустит гонку по состоянию здоровья

Экклстоун: Главная проблема Ferrari – итальянцы
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун: Главная проблема Ferrari – итальянцы

Ферстаппен: У меня нет поддержки, бьюсь один
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен: У меня нет поддержки, бьюсь один

Sky News: McLaren получит нового совладельца и 200 млн долларов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Sky News: McLaren получит нового совладельца и 200 млн долларов

Гран При Абу-Даби: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Гран При Абу-Даби: стартовая решетка

Гасли: Мы играли в кошки-мышки, Квят справился лучше
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гасли: Мы играли в кошки-мышки, Квят справился лучше

Самое важное:

Стартовую прямую Сильверстоуна назвали в честь Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Стартовую прямую Сильверстоуна назвали в честь Хэмилтона

Экклстоун: Главная проблема Ferrari – итальянцы
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун: Главная проблема Ferrari – итальянцы

Sky News: McLaren получит нового совладельца и 200 млн долларов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Sky News: McLaren получит нового совладельца и 200 млн долларов

В Mercedes допустили, что Хэмилтон пропустит гонку по состоянию здоровья
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Mercedes допустили, что Хэмилтон пропустит гонку по состоянию здоровья

Самое читаемое

1
Формула 1

Формула 1 показала заявочный лист сезона-2021. В нем есть Хэмилтон и нет Квята

14ч
2
Формула 1

Последний подвиг Квята и агония Феттеля. Герои и неудачники квалификации в Абу-Даби

16ч
3
Формула 1

В Mercedes допустили, что Хэмилтон пропустит гонку по состоянию здоровья

4
Формула 1

Экклстоун: Главная проблема Ferrari – итальянцы

5
Формула 1

Ферстаппен: У меня нет поддержки, бьюсь один

Самое важное:

Стартовую прямую Сильверстоуна назвали в честь Хэмилтона
Формула 1

Стартовую прямую Сильверстоуна назвали в честь Хэмилтона

Экклстоун: Главная проблема Ferrari – итальянцы
Формула 1

Экклстоун: Главная проблема Ferrari – итальянцы

Sky News: McLaren получит нового совладельца и 200 млн долларов
Формула 1

Sky News: McLaren получит нового совладельца и 200 млн долларов

В Mercedes допустили, что Хэмилтон пропустит гонку по состоянию здоровья
Формула 1

В Mercedes допустили, что Хэмилтон пропустит гонку по состоянию здоровья

Ферстаппен: У меня нет поддержки, бьюсь один
Формула 1

Ферстаппен: У меня нет поддержки, бьюсь один

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.