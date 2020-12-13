Экклстоун: Главная проблема Ferrari – итальянцы

В непростой период своей истории команде Ferrari нужно вновь подумать о более активном привлечении в свой состав иностранных специалистов. Такую мысль озвучил Берни Экклстоун в недавнем интервью итальянской газете Stampa.

«Не хочу быть грубым, но я всегда считал, что главной проблемой Ferrari являются итальянцы, – заявил британец. – Каждый из них хочет быть за главного, у каждого есть свои идеи. Я не говорю, что их всех надо выгнать, но стоит также привлекать немцев, французов, англичан – людей, которые мыслят по-другому.

Вспомните историю с Жаном Тодтом. Поначалу итальянцам не понравилась идея пригласить его. Но я убедил их, что это правильный путь – и дело стало налаживаться. И сейчас Маранелло вновь нужен грамотный менеджер, который расставит правильных людей на подходящие им должности. Три года назад я думал, что идеальным вариантом был бы Флавио Бриаторе – он умеет находить решения проблем, умеет привлекать нужных людей и не ведет политических игр. Но сейчас он слишком занят в других проектах.

Бинотто сейчас, конечно, непросто. И я даже не уверен, хочет ли он вообще быть руководителем команды. Он ведь инженер и всегда занимался техническими вопросами».