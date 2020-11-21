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Экклстоун: Феттеля в Aston Martin пристроил я

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Экклстоун: Феттеля в Aston Martin пристроил я
Автор:
, Главный редактор

По словам экс-главы Ф1, руководство Racing Point не решалось на контракт с немецким пилотом без толчка со стороны

Берни Экклстоун рассказал прессе о своей роли в недавнем заключении контракта между Себастьяном Феттелем и командой Racing Point, которая в следующем сезоне будет переименована в Aston Martin. По словам британца, возглавлявшего Формулу 1 на протяжении нескольких десятилетий до перехода чемпионата под контроль компании Liberty, он активно поспособствовал тому, чтобы четырехкратный чемпион мира нашел новое место работы после завершения выступлений за Ferrari.

«Я всерьез уговаривал Лоуренса Стролла [владельца Racing Point], чтобы он взял себе в состав Себастьяна», – заявил Экклстоун в интервью немецкому телеканалу Sport 1.

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Сам немецкий пилот подтвердил, что консультировался с экс-главой Формулы 1 по вопросу продолжения карьеры – как и с экс-пилотом чемпионата мира Герхардом Бергером, сейчас возглавляющим чемпионат DTM. «Я говорил с обоими – да и с некоторыми другими людьми, – сообщил Феттель прессе по ходу недавнего Гран При Турции. – И с друзьями, и с теми, чье мнение я ценю. Что касается комиссии в пользу Берни, он не просил о ней. Надеюсь, что и не попросит».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель , Берни Экклстоун
Команды Racing Point
Автор Кирилл Качнов

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