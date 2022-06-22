Экклстоун: Ferrari уже не сможет поспорить за титулы

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После трех первых Гран При нынешнего сезоне Ferrari лидировала в Кубке конструкторов с перевесом в 39 очков, а ее лидер Шарль Леклер опережал Макса Ферстаппена из Red Bull на 46 баллов.

Прошло два с небольшим месяца – и картина изменилась с точностью до наоборот: Ферстаппен выигрывает у Леклера 49 очков, «Быки» и вовсе оторвались в командном зачете на 76.

При этом скорость алых F1-75 не вызывает вопросов: Леклер завоевал пять поулов из девяти возможных. Однако проблемы и надежностью и тактикой дорого стоили команде из Маранелло.

По мнению экс-главы Ф1 Берни Экклстоуна, Ferrari уже не сумеет отыграться в нынешнем сезоне, хотя до его завершения еще остается 13 этапов, включая два спринтерских.

«Как и многие, я очень рассчитывал, что Ferrari сможет выиграть чемпионат после перерыва в 14 лет, – рассказал 91-летний британец в интервью швейцарскому изданию Blick. – Но теперь могу сказать, что все те, кто поставили свои деньги на Скудерию и Леклера, остались ни с чем».

Он продолжил: «В команду вернулись ошибки, а надежность ее машин напоминает мне о прежних временах. Гонщики тоже не всегда демонстрируют на трассе достаточный уровень уверенности.

Для Макса наступили простые времена за рулем Red Bull-Honda, что он отлично продемонстрировал шестью победами».

Сезон Формулы 1 продолжится в первый уик-энд июля в Сильверстоуне.