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Формула 1 / Новость

Экклстоун: Ferrari будет важна даже без Формулы 1

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Экклстоун: Ferrari будет важна даже без Формулы 1
Автор:
, редактор
2 мая 2020 г., 10:36

Экс-промоутер Ф1 уверен, что чемпионату нельзя терять Скудерию, а вот та может себе позволить уйти

Ferrari в корне не согласна с предложением некоторых команд Формулы 1 снизить потолок бюджетов. В Скудерии отказываются одобрять ограничения ниже $145 млн в год, в то время как McLaren и другие середняки настаивают на сумме в $100 млн. 

Босс Ferrari Маттиа Бинотто ранее заявил, что в случае снижения бюджетов его команде придется искать альтернативные серии. Эти слова сочли скрытой угрозой ухода из Ф1. В самой Ferrari это опровергли, однако босс McLaren Зак Браун ответил, что Ф1 выживет и без Скудерии. Бывший руководитель чемпионата Берни Экклстоун с ним не согласен.

«Формула 1 без Ferrari будет совсем не хороша, – цитирует Экклстоуна Autocar. – Бренд Ferrari так силен, что они могут уйти из Ф1 и все равно будут иметь огромное значение. Даже когда они не побеждают в Ф1, спросить у человека на улице, кто чемпион, и он скажет – Ferrari».

В то же время и обращать внимания на слова Бинотто Экклстоун не советует: «Я никогда не уделял внимания каким-то предупреждениям. Если бы Ferrari хотела уйти, то уже могла бы это сделать. Я хорошо помню самого мистера Феррари, он всегда говорил мне правду, даже когда врал всем остальным».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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