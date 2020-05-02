Экклстоун: Ferrari будет важна даже без Формулы 1

Ferrari в корне не согласна с предложением некоторых команд Формулы 1 снизить потолок бюджетов. В Скудерии отказываются одобрять ограничения ниже $145 млн в год, в то время как McLaren и другие середняки настаивают на сумме в $100 млн.

Босс Ferrari Маттиа Бинотто ранее заявил, что в случае снижения бюджетов его команде придется искать альтернативные серии. Эти слова сочли скрытой угрозой ухода из Ф1. В самой Ferrari это опровергли, однако босс McLaren Зак Браун ответил, что Ф1 выживет и без Скудерии. Бывший руководитель чемпионата Берни Экклстоун с ним не согласен.

«Формула 1 без Ferrari будет совсем не хороша, – цитирует Экклстоуна Autocar. – Бренд Ferrari так силен, что они могут уйти из Ф1 и все равно будут иметь огромное значение. Даже когда они не побеждают в Ф1, спросить у человека на улице, кто чемпион, и он скажет – Ferrari».

В то же время и обращать внимания на слова Бинотто Экклстоун не советует: «Я никогда не уделял внимания каким-то предупреждениям. Если бы Ferrari хотела уйти, то уже могла бы это сделать. Я хорошо помню самого мистера Феррари, он всегда говорил мне правду, даже когда врал всем остальным».