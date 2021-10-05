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Формула 1 Новости

Экклстоун, Бриаторе, Стролл и Вильнев попали в «Архив Пандоры»

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Бывшего босса Ф1 и нынешнего главу Aston Martin обвинили в финансовых махинациях

Экклстоун, Бриаторе, Стролл и Вильнев попали в «Архив Пандоры»

Представители Формулы 1 оказались среди фигурантов документов опубликованного недавно «Архива Пандоры». Архив из почти 12 млн документов 3 октября выложил в общий доступ Международный консорциум журналистов-расследователей. В архив попали документы из внутреннего доступа 14 офшорных регистраторов.

Предполагается, что фигуранты архива уходили от налогов при помощи различных офшоров. В их число попало и несколько представителей Ф1. Например, бывший руководитель чемпионата Берни Экклстоун, чье состояние оценивается более, чем в 3 млрд долларов, а также его близкий приятель Флавио Бриаторе, ранее руководивший командами Ф1. 

Также в списке оказался нынешний владелец Aston Martin Лоуренс Стролл и чемпион мира 1997 года Жак Вильнев. По данным архива, Вильнев использовал офшоры для хранения своих доходов с самого начала карьеры в 1992 году.

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