Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
93 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
100 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
114 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
128 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
156 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
163 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
177 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
184 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
198 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
212 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
219 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
233 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
247 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Экклстоун: Бинотто не лидер, Ferrari нужен Бриаторе

Поделились
Комментарии
Экклстоун: Бинотто не лидер, Ferrari нужен Бриаторе
Автор:
, редактор
23 мар. 2020 г., 16:16

Бывший глава Формулы 1 объяснил, в чем заключаются проблемы босса Скудерии Маттиа Бинотто и четырехкратного чемпиона мира Себастьян Феттеля

Маттиа Бинотто возглавил Ferrari в январе прошлого года. За первый год под его руководством Скудерия выиграла три гонки, а сам Бинотто неоднократно подвергался критике за свои действия. Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что Бинотто не подходит занимаемой должности и посоветовал Ferrari сменить директора команды.

«Бинотто не лидер, он инженер, – сказал Экклстоун в интервью Daily Mail. – Им нужен кто-то, кто даст им понять, что надо делать то, что сказано. Без обсуждений. 

Я бы поставил Флавио Бриаторе управлять Ferrari. Он сделал бы то же, что делал в Benetton и Renault: украл лучших людей из других команд. Проблема в том, что в конце концов Флавио заставил бы всех поверить, что Ferrari принадлежит ему».

Экклстоун также оценил проблемы Себастьяна Феттеля, которые возникли в прошлом сезоне: «Он занял то место, которое заслужил [пятое]. Ferrari действовала в пользу Леклера, 100%. Команда влюбилась в нового пилота и его сопернику стало сложно. Многое пошло против Себастьяна.

Думаю, мы увидели лучшее, на что способен Леклер. Он может продолжать так же, но вряд ли покажет что-то выдающееся».

Читайте также:

Следующая новость
Марко посоветовал Ферстаппену поскорее заразиться коронавирусом

Предыдущая новость

Марко посоветовал Ферстаппену поскорее заразиться коронавирусом
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Берни Экклстоун
Команды Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Канады

Гран При Канады

11 июн. - 14 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
eSports

Я посмотрел виртуальную гонку Формулы 1 – и это было офигенно

2
Формула 1

Квят не стал исключать перехода в Ferrari в 2021-м

3
eSports

Как звезды Формулы 1 общаются в обычной жизни? Слушаем разговоры Ландо Норриса

4
eSports

Шварцман сломал руль, за Норриса ехал бот. Как прошел виртуальный Гран При Формулы 1

5
Формула 1

Марко посоветовал Ферстаппену поскорее заразиться коронавирусом

Последние видео

Чтобы уместить DAS команда Mercedes перекомпоновала болид 01:27
Формула 1

Чтобы уместить DAS команда Mercedes перекомпоновала болид

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1 00:50
Формула 1

Техническое ретро: машина, изменившая облик всей Формулы 1

«Моторхоум». 50 минут отборного разговора об автоспорте 52:22
Формула 1

«Моторхоум». 50 минут отборного разговора об автоспорте

Как болид Red Bull изменился между тестами и первой гонкой 01:27
Формула 1

Как болид Red Bull изменился между тестами и первой гонкой

Тишина рождает бурю 00:52
Формула 1

Тишина рождает бурю

Самое важное:

Экклстоун: Бинотто не лидер, Ferrari нужен Бриаторе
F1

Экклстоун: Бинотто не лидер, Ferrari нужен Бриаторе

Марко посоветовал Ферстаппену поскорее заразиться коронавирусом
F1

Марко посоветовал Ферстаппену поскорее заразиться коронавирусом

Квят не стал исключать перехода в Ferrari в 2021-м
F1

Квят не стал исключать перехода в Ferrari в 2021-м

Как звезды Формулы 1 общаются в обычной жизни? Слушаем разговоры Ландо Норриса
eSpt

Как звезды Формулы 1 общаются в обычной жизни? Слушаем разговоры Ландо Норриса

Red Bull нашла место для своего тест-пилота. Сетте Камару отправят в Японию
SF

Red Bull нашла место для своего тест-пилота. Сетте Камару отправят в Японию

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.