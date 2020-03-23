Экклстоун: Бинотто не лидер, Ferrari нужен Бриаторе
Бывший глава Формулы 1 объяснил, в чем заключаются проблемы босса Скудерии Маттиа Бинотто и четырехкратного чемпиона мира Себастьян Феттеля
Маттиа Бинотто возглавил Ferrari в январе прошлого года. За первый год под его руководством Скудерия выиграла три гонки, а сам Бинотто неоднократно подвергался критике за свои действия. Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что Бинотто не подходит занимаемой должности и посоветовал Ferrari сменить директора команды.
«Бинотто не лидер, он инженер, – сказал Экклстоун в интервью Daily Mail. – Им нужен кто-то, кто даст им понять, что надо делать то, что сказано. Без обсуждений.
Я бы поставил Флавио Бриаторе управлять Ferrari. Он сделал бы то же, что делал в Benetton и Renault: украл лучших людей из других команд. Проблема в том, что в конце концов Флавио заставил бы всех поверить, что Ferrari принадлежит ему».
Экклстоун также оценил проблемы Себастьяна Феттеля, которые возникли в прошлом сезоне: «Он занял то место, которое заслужил [пятое]. Ferrari действовала в пользу Леклера, 100%. Команда влюбилась в нового пилота и его сопернику стало сложно. Многое пошло против Себастьяна.
Думаю, мы увидели лучшее, на что способен Леклер. Он может продолжать так же, но вряд ли покажет что-то выдающееся».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Берни Экклстоун
|Команды
|Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин
Экклстоун: Бинотто не лидер, Ferrari нужен Бриаторе
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