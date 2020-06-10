Экклстоун: 50 млн Хэмилтону больше не дадут
Берни уверен, что Mercedes сократит Льюису зарплату
Льюис Хэмилтон является самым высокооплачиваемым пилотом Формулы 1 и самым богатым спортсменом Великобритании. По данным Forbes, за 2020 год он заработает 54 млн долларов, из которых более 40 млн принесет зарплата в Mercedes.
Однако контракт Хэмилтона истекает в этом году, и бывший босс Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что 35-летнему гонщику придется пойти на снижение зарплаты
«Льюис никогда больше не получит 50 млн евро, – заявил Экклстоун швейцарской газете Blick. – Всем пилотам придется пойти на большие сокращения зарплат. Золотые деньки кончились».
В связи с этим Экклстоун также посоветовал Хэмилтону быть осторожнее в переговорах с Mercedes: «Не надо играть там в покер».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин