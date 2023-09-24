«Ехал и смеялся над ними». Сайнса повеселила попытка Mercedes повторить его трюк
У Льюиса Хэмилтона с Джорджем Расселлом не получилось сделать то, что сам Карлос с успехом проделал в Сингапуре
В концовке гонки на трассе «Марина-Бэй», когда два пилота Mercedes догнали на свежих шинах пару лидеров, Карлос Сайнс претворил в жизнь рискованный план: вместо того, чтобы атаковать изо всех сил, он предпочел чуть сбросить и дать возможность Ландо Норрису задействовать DRS.
Это позволило британцу сдержать соперников, а самому Сайнсу гарантировало первую в сезоне победу.
Спустя неделю на «Сузуке» похожий прием решили использовать уже в самой Mercedes: на этот раз Джордж Расселл пробовал удержаться впереди на старых шинах, а Льюис Хэмилтон и Сайнс наседали на него.
В команде из Брэкли решили поменять своих пилотов местами, чтобы семикратный чемпион «тащил» напарника за собой, позволяя ему открывать крыло. Но на быстрой трассе реализовать такой прием оказалось сложнее, и Расселл стал легкой добычей для Сайнса.
«Забавная история, – рассказал испанец после финиша, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Я ехал и смеялся над ними, когда видел, как Льюис специально сбрасывает в повороте 130R, чтобы обеспечить Джорджа возможностью включать DRS.
Я понял, что должен атаковать сейчас же, на входе в "эску". Ведь если не сделать этого, обогнать их будет невозможно.
Так что я затормозил на входе предельно поздно, хорошо разогнался и воспользовался собственной DRS для обгона. Этот момент порадовал меня. Надо же, я едва ни проиграл из-за своего собственного трюка».
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Сайнс добавил, что Хэмилтон не только не помог Расселлу, но и немного помешал тому на разгоне из «эски», что окончательно лишило Джорджа шансов удержаться впереди.
«Мне кажется, если бы Льюис оставался позади [в паре Mercedes], их шансы были бы выше, – объяснил Карлос. – Правда, тогда я попробовал бы обогнать самого Льюиса, так как темп Джорджа был весьма низким. Тут никогда нельзя знать наверняка. Наверное, так было даже более рискованно, ведь я мог опередить обоих».
Испанец добавил, что японская трасса подтвердила свою славу весьма непростой для обгонов: «Позиции были куда важнее [темпа]. Я нагонял Льюиса, будучи на четыре-пять десятых быстрее.
Но такого преимущества было недостаточно для обгона. Если у тебя нет целой секунды, ты не сможешь выйти вперед. Шарлю [Леклеру] тоже потребовалось немало времени, чтобы опередить Джорджа, хотя у того были уже порядком изношенные шины.
Мы сегодня проиграли позицию на пит-стопе: до него я был в четырех секундах впереди Льюиса, а после оказался в восьми позади».
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