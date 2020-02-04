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Формула 1 / Новость

Эйткена взяли запасным пилотом в Williams. Он проведет одну тренировку

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Эйткена взяли запасным пилотом в Williams. Он проведет одну тренировку
Автор:
4 февр. 2020 г., 10:58

Спустя сутки после объявления об уходе из программы Renault Джек Эйткен был назначен запасным гонщиком команды из Гроу.

В прошлом сезоне в составе Renault Джек Эйткен числился тест-пилотом, хотя годом ранее значился и запасным гонщиком команды. Теперь он будет выполнять роль третьего пилота Williams и может получить возможность выйти на старт Гран При, если Джордж Расселл или Николя Латифи сделать это будут не в состоянии.

В рамках сделки с Williams 24-летний Эйткен посетит все Гран При, будет работать с инженерами, займется работой на симуляторе и примет участие в одной из пятничных тренировок по ходу сезона.

Эйткен стал юниором Renault после того, как взял титул в Еврокубке Формулы Renault в 2015 году. В 2016-м он занял пятое место в GP3 с Arden, а затем, перейдя в команду ART, стал вице-чемпионом. 

В 2018-м британец закончил дебютный сезон Формулы 2 на 11-й строчке, в то время как его напарник по команде ART Джордж Расселл выиграл титул. В прошлом сезоне Эйткен перешел в команду Campos и помог ей подняться на пятое место в чемпионате, где закончил сезон на пятой строчке, выиграл три гонки и еще четыре раза поднимался на подиум.

Теперь в Williams, помимо основных гонщиков, Эйткен будет работать с тест-пилотом Роем Ниссани, которому отдадут три пятничные тренировки, и пилотами по развитию Джейми Чедвик и Дэном Тиктумом.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джек Эйткен
Команды Williams
Автор Денис Буденков

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