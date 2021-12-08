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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Эйткен заменит Расселла в Абу-Даби. На одну тренировку

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Команда из Гроу объявила, что покидающий ее Джордж Расселл проведет финальный Гран При по урезанной программе

Эйткен заменит Расселла в Абу-Даби. На одну тренировку

Джек Эйткен вошел в молодежную программу Williams в 2020 году – и в конце того же сезона получил возможность дебютировать в Гран При. 

Именно он сел за руль, когда в конце сезона Джорджа Расселла пригласили в Mercedes на замену приболевшему Льюису Хэмилтону. Британец финишировал в Сахире на 16-й позиции, хотя и не избежал контакта со стеной по ходу дистанции. 

После этого он провел с Williams молодежные тесты в Абу-Даби, но с тех пор не садился за руль машин Ф1. Более того, летом 26-детний гонщик попал в больницу после серьезной аварии по ходу суточного марафона в Спа

В среду утром стало известно, что Джек примет участие в первой тренировке предстоящего Гран При Абу-Даби, вновь заменив Расселла. 

«Каждая возможность сесть за руль Williams – особенный опыт для меня, и я очень рад вернуться на трассу, – приводит слова Джека пресс-служба. – В этом сезоне команде несколько раз удавалось добиваться хороших результатов, а я провел целый год на симуляторе, работая для развития FW43B – потому точно знаю, чего ожидать от машины на трассе».

Для Расселла предстоящий Гран При станет последним в составе Williams, после чего гонщик перейдет в Mercedes.

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