Эйткен ушел из Renault из-за Алонсо

Джек Эйткен выступал резервным пилотом Renault в прошлом сезоне, но перед 2020 годом перешел в Williams. В мае стало известно, что во французской команде освободилось место на следующий сезон, на которое мог бы претендовать Эйткен.

Однако британец считает, что в Renault не делают ставку на свою молодежь. Он ожидает, что команда пригласит на свободное место Фернандо Алонсо.

«Я чувствовал, что там [в Renault] меньше шансов на прогресс, – сказал Эйткен Racer. – Ходит много слухов, что там один Фернандо рыскает где-то рядом. Не удивлюсь, если они пригласят кого-то вроде него. Им нужен лидер».

При этом Эйткен заверил, что ожидал ухода Даниэля Риккардо: «Я предвидел, что подобное произойдет, и не был удивлен, что Даниэль ушел. Но я не уверен, что они так рассчитывают на свою молодежную программу, как надеются их пилоты-юниоры».