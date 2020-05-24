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Формула 1 / Новость

Эйткен ушел из Renault из-за Алонсо

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Эйткен ушел из Renault из-за Алонсо
Автор:
, редактор
24 мая 2020 г., 14:45

Молодой пилот не верит в продвижение в Renault

Джек Эйткен выступал резервным пилотом Renault в прошлом сезоне, но перед 2020 годом перешел в Williams. В мае стало известно, что во французской команде освободилось место на следующий сезон, на которое мог бы претендовать Эйткен.

Однако британец считает, что в Renault не делают ставку на свою молодежь. Он ожидает, что команда пригласит на свободное место Фернандо Алонсо.

«Я чувствовал, что там [в Renault] меньше шансов на прогресс, – сказал Эйткен Racer. – Ходит много слухов, что там один Фернандо рыскает где-то рядом. Не удивлюсь, если они пригласят кого-то вроде него. Им нужен лидер».

При этом Эйткен заверил, что ожидал ухода Даниэля Риккардо: «Я предвидел, что подобное произойдет, и не был удивлен, что Даниэль ушел. Но я не уверен, что они так рассчитывают на свою молодежную программу, как надеются их пилоты-юниоры».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Джек Эйткен
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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