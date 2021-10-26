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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Эйткен сядет за руль Williams на тренировке в Абу-Даби

Автор:
, редактор (Нидерланды)

Британская команда подтвердила, что привлечет к работе на финальном этапе сезона Ф1 своего тест-пилота

Эйткен сядет за руль Williams на тренировке в Абу-Даби

Джек Эйткен входит в молодежную программу Williams с начала 2020 года. Роль резервного пилота позволила англо-корейскому гонщику дебютировать в Ф1 в конце прошлого сезона на Гран При Сахира – он пришел на замену Джорджу Расселлу, которого позвали в Mercedes.

Тогда Эйткен стал в квалификации 18-м, опередив Кими Райкконена и Пьетро Фиттипальди, а в гонке, несмотря на аварию и повреждение переднего крыла, финишировал на 16-й позиции. Вскоре после этого он участвовал в составе команды в молодежных тестах на «Яс-Марине», но больше с тех пор ни разу не садился за руль Williams.

Во вторник команда объявила, что Джек проведет первую пятничную тренировку Гран При Абу-Даби, которая состоится 10 декабря. 

В нынешнем сезоне пилот попал в серьезную аварию во время «24 часов Спа» за рулем Lamborghini Huracan GT3 Evo и оказался на больничной койке. Также он провел несколько этапов Ф2 за команду HWA Racelab, но не заработал ни одного очка.

Williams не сообщила, кого из основных пилотов заменит Эйткен на «Яс-Марине».

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