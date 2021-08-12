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Формула 1 Новости

Эйткен про 2022 год: Я могу хорошо поработать в Williams

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Резервист команды рассчитывает сменить статус на боевой

Эйткен про 2022 год: Я могу хорошо поработать в Williams

По слухам, резервный пилот Williams Джек Эйткен может занять место боевого гонщика команды в следующем году. Пока Williams не подтвердила контракт ни с одним пилотом на сезон-2022. Считается, что Джордж Расселл может уйти в Mercedes, а продление Николя Латифи остается под вопросом.

Сам Эйткен уверен, что пригодился бы в Williams, но пока ничего не знает о своих шансах.

«Сейчас многое подвешено в воздухе, – сказал Эйткен в эксклюзивном интервью Motorport.com. – Там может быть два свободных места, а может не быть ни одного. Даже в Mercedes еще не знают, что им делать с Джорджем.

Пока я занят своей работой – я работаю у них резервным пилотом и пытаюсь быть полезен на симуляторе. Я стараюсь быть в контакте с командой, с инженерами, знать, в какую сторону меняется машина. И в то же время думать, чем я могу помочь. Уверен, что команда примет лучшее решение для себя, а я мог бы очень хорошо на них поработать. Как и сейчас».

В случае непопадания в Ф1 Эйткен готов попробовать силы в другом чемпионате:

«Я хочу выступать на высшем уровне из доступных. Хочу сражаться против сильнейших пилотов в Ф1, в IndyCar, в Ле-Мане. Сейчас я связан с Williams и потому неизбежно ищу возможность попасть в команду на будущий год, но стараюсь быть открытым к другим вариантам».

В нынешнем сезоне Эйткен выступал в Формуле 2, где за девять гонок не набрал ни одного очка. На его счету одна гонка в Ф1 – на Гран При Сахира в прошлом году он подменял Расселла и стал 16-м.

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