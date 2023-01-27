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Эйткен покинул Williams ради гонок на выносливость

Британский пилот, который однажды подменял Джорджа Расселла и стартовал в Гран При, объявил об окончательном расставании с Формулой 1

Джейми Кляйн
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Эйткен покинул Williams ради гонок на выносливость
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Три последних сезона Джей Эйткен был запасным пилотом в Williams – на Гран При Сахира 2020 года он смог дебютировать в Ф1, когда Джорджа Расселла позвали в Mercedes на место Льюиса Хэмилтона. 

Параллельно британец активно выступал в гонках GT и прототипов, что в итоге и привело его к мысли об окончательном расставании с Williams и вообще Формулой 1. 

«Мы пришли к взаимному согласию, что пора расстаться, – рассказал 27-летний Эйткен в интервью Motorsport.com в Дайтоне, где в предстоящий уик-энд примет участие в суточном марафоне. – Я участвовал в их работе в прошлом году, это было здорово. Мне очень нравится команда, я живу всего в получасе езды от их базы, так что было очень удобно ездить работать на симуляторе. Так же я был рад ездить на отдельные гонки и помогать им там. 

Но мой календарь стал сейчас слишком загруженным. Я предпочел сфокусироваться на собственной гоночной программе, на своей карьере в гонках спорткаров.  

Команда поддержала меня. Им тоже нужно продвигать молодых ребят из Академии и давать им больше времени на симуляторе. В этом есть смысл».

Джек Эйткен, Williams FW43, Гран При Сахира 2020 года

Джек Эйткен, Williams FW43, Гран При Сахира 2020 года

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Джек признал, что расстался с мечтами о выступлениях в Ф1: «Это цель, к которой очень классно стремиться. И мне очень повезло – я не только пилотировал эти машины, но и стартовал в гонке. Конечно, мне хотелось большего – стартовать постоянно, стать чемпионом. Но как бы то ни было, моя формульная карьера не пошла по этому пути. Не получилось, но я не в претензии. 

Сейчас мне очень нравится выступать в гонках спорткаров, там я поймал волну – посмотрим, что из этого выйдет». 

В «24 часах Дайтоны» Эйткен выступит на прототипе Cadillac V-LMDh команды ARX. 

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