Эйткен покинул место тест-пилота Renault

Тест-пилот Renault Джек Эйткен покинул команду. Британский пилот объявил об этом сам, не дожидаясь официальной публикации от Renault. О дальнейших планах Эйткен не рассказал.

Гонщик находился в системе Renault с 2016 года. За это время он провел два сезона в GP3 (пятое место в дебютный сезон и второе в 2017 году) и два года выступал в Формуле 2. Дебютный сезон в ней принес Эйткену 11-е место, а в прошлом чемпионате он поднялся на пятую строчку, одержав три победы. Он выступал в роли тест-пилота Renault с 2018 года.

«Хотел бы поблагодарить Renault и их академию за помощь в достижении моего нынешнего положения, – сказал Эйткен в заявлении. – Теперь я могу сделать следующий шаг в карьере, который ведет меня к моей цели на вершине автоспорта. Я желаю Renault всех возможных успехов в будущее. Сам я пока не могу объявить о планах на грядущий сезон, но это может произойти очень скоро».

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