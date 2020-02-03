Эйткен покинул место тест-пилота Renault
Британский пилот решил сделать следующий шаг в карьере самостоятельно.
Тест-пилот Renault Джек Эйткен покинул команду. Британский пилот объявил об этом сам, не дожидаясь официальной публикации от Renault. О дальнейших планах Эйткен не рассказал.
Гонщик находился в системе Renault с 2016 года. За это время он провел два сезона в GP3 (пятое место в дебютный сезон и второе в 2017 году) и два года выступал в Формуле 2. Дебютный сезон в ней принес Эйткену 11-е место, а в прошлом чемпионате он поднялся на пятую строчку, одержав три победы. Он выступал в роли тест-пилота Renault с 2018 года.
«Хотел бы поблагодарить Renault и их академию за помощь в достижении моего нынешнего положения, – сказал Эйткен в заявлении. – Теперь я могу сделать следующий шаг в карьере, который ведет меня к моей цели на вершине автоспорта. Я желаю Renault всех возможных успехов в будущее. Сам я пока не могу объявить о планах на грядущий сезон, но это может произойти очень скоро».
Дополнительная информация: Джек Беньон
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Джек Эйткен
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Эйткен покинул место тест-пилота Renault
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