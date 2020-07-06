Эйткен сядет за руль Williams в пятницу на Гран При Штирии

Этой зимой Джей Эйткен ушел из молодежной программы Renault и заключил контракт с Williams.

Британец, который выступает в Формуле 2 за Campos, не лучшим образом начал чемпионат, заработав в двух первых гонках всего одно очко. Тем не менее, уже в ближайшую пятницу состоится его дебют в рамках Гран При Ф1.

Ранее Эйткен трижды участвовал в официальных тестах с Renault на трассах в Барселоне и Бахрейне.

Говоря о планах Williams на Гран При Штирии, главный инженер Дейв Робсон отметил: «Если позволит погода, это будет редкая возможность попробовать совершенно иной подход к гоночной дистанции. Кроме того, в пятницу мы предоставим Джеку Эйткену дебютный опыт за рулем FW43, он проведет первую тренировку на машине Джорджа.

Джек усердно работал с инженерами в Гроу, и мы с большим интересом ждем возможности оценить его на трассе в рамках интенсивной программы испытаний».

По итогам первой гонки нового сезона Формулы 1 Williams не заработала очков: Николя Латифи закончил дистанцию 11-м и последним, а Расселл сошел из-за отказа техники.