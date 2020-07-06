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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Эйткен сядет за руль Williams в пятницу на Гран При Штирии

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Эйткен сядет за руль Williams в пятницу на Гран При Штирии
Автор:
6 июл. 2020 г., 08:30

Британская команда подтвердила, что на втором этапе сезона отдаст своему тест-пилоту машину Джорджа Расселла в первой тренировке

Этой зимой Джей Эйткен ушел из молодежной программы Renault и заключил контракт с Williams.

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Британец, который выступает в Формуле 2 за Campos, не лучшим образом начал чемпионат, заработав в двух первых гонках всего одно очко. Тем не менее, уже в ближайшую пятницу состоится его дебют в рамках Гран При Ф1. 

Ранее Эйткен трижды участвовал в официальных тестах с Renault на трассах в Барселоне и Бахрейне. 

Говоря о планах Williams на Гран При Штирии, главный инженер Дейв Робсон отметил: «Если позволит погода, это будет редкая возможность попробовать совершенно иной подход к гоночной дистанции. Кроме того, в пятницу мы предоставим Джеку Эйткену дебютный опыт за рулем FW43, он проведет первую тренировку на машине Джорджа.

Джек усердно работал с инженерами в Гроу, и мы с большим интересом ждем возможности оценить его на трассе в рамках интенсивной программы испытаний».

По итогам первой гонки нового сезона Формулы 1 Williams не заработала очков: Николя Латифи закончил дистанцию 11-м и последним, а Расселл сошел из-за отказа техники.

Джек Эйткен, Campos Racing

Джек Эйткен, Campos Racing

Фото: Джо Портлок / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Пилоты Джек Эйткен
Команды Williams
Автор Адам Купер

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