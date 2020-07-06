Эйткен сядет за руль Williams в пятницу на Гран При Штирии
Британская команда подтвердила, что на втором этапе сезона отдаст своему тест-пилоту машину Джорджа Расселла в первой тренировке
Этой зимой Джей Эйткен ушел из молодежной программы Renault и заключил контракт с Williams.
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Британец, который выступает в Формуле 2 за Campos, не лучшим образом начал чемпионат, заработав в двух первых гонках всего одно очко. Тем не менее, уже в ближайшую пятницу состоится его дебют в рамках Гран При Ф1.
Ранее Эйткен трижды участвовал в официальных тестах с Renault на трассах в Барселоне и Бахрейне.
Говоря о планах Williams на Гран При Штирии, главный инженер Дейв Робсон отметил: «Если позволит погода, это будет редкая возможность попробовать совершенно иной подход к гоночной дистанции. Кроме того, в пятницу мы предоставим Джеку Эйткену дебютный опыт за рулем FW43, он проведет первую тренировку на машине Джорджа.
Джек усердно работал с инженерами в Гроу, и мы с большим интересом ждем возможности оценить его на трассе в рамках интенсивной программы испытаний».
По итогам первой гонки нового сезона Формулы 1 Williams не заработала очков: Николя Латифи закончил дистанцию 11-м и последним, а Расселл сошел из-за отказа техники.
Джек Эйткен, Campos Racing
Фото: Джо Портлок / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Пилоты
|Джек Эйткен
|Команды
|Williams
|Автор
|Адам Купер